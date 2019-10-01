ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi

İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı gibi pek çok altyapı projesine imza atan Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konut sektörüne girdi. Nevbahar Üsküdar adıyla yapılan proje Üsküdar Belediyesi ile birlikte hasılat paylaşım modeliyle gerçekleştiriliyor.

Kalyon Holding, 1.2 milyar liralık projeyle konuta girdi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap