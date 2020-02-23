Kamunun konut yatırımlarında "aslan payı" afet konutlarında

"2020 Yılı Yatırım Programı"ndan derlediği bilgilere göre, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda proje tutarı 1 milyar 862 milyon 974 lira olan 95 konut projesi yer alıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek kamu yatırımları arasında konut sektörüne 330 milyon 797 bin 200 lirası yeni projeler, 122 milyon 686 bin 800 lirası devam eden projeler, 1 milyon 460 lirası da etüt projeler için kullanılmak üzere, 454 milyon 944 bin lira ayrıldı.

Söz konusu konut yatırımları içinde ilk sırada 121 milyon 254 bin lira ile AFAD yer alıyor.

AFAD, ayrılan bu kaynağın, 50 milyon 800 bin lirasını devam eden afet konutu projeleri, 70 bin 454 lirasını da afet konutu, afet konutu altyapı çalışmaları ile lojman onarımı, afet tedbirleri, etüt proje çalışmaları gibi kalemlerden oluşan yeni projelerin yer aldığı toplam 15 proje için kullanacak.

AFAD'ın bu projeleri arasında, Ankara'da 16 iş yeri ile 140 afet konutu, Rize'de 88, Çanakkale'de 246, Isparta'da 39, Ordu'da 20, Artvin'de 236, Zonguldak'ta 99 devam eden, Bingöl'de 107 ve Gaziantep'te 26 yeni başlayacak afet konutu projeleri yer alıyor.

Bu konutların 2021 ile 2022 tarih aralığında tamamlanması planlanıyor.

Konut yatırımlarında MSB ve MEB de başı çekiyor

Konut yatırımlarında AFAD'ı, 110 milyon 583 bin lira ile çoğunluğu lojmanların onarılmasında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 80 milyon liralık yatırım tutarıyla da büyük bir kısmı öğretmen konutu yapımında kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takip ediyor.

Konut sektörü yatırımlarının diğer kuruluşlara göre dağılımı ve yatırım tutarlarından bazıları ise şöyle sıralanıyor:

"60 milyon 445 bin lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 milyon lira ile Jandarma Genel Komutanlığı 14 milyon 701 bin lira ile İçişleri Bakanlığı, 9 milyon lira ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 5 milyon 500 bin lira ile Ticaret Bakanlığı, 4 milyon 900 lira ile Sayıştay Başkanlığı, 4 milyon lira ile Adalet Bakanlığı, 3 milyon 795 bin lira ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 milyon 853 bin lira ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 milyon 500 bin lira ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı."