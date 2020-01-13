'Kanal İstanbul, asıl boğazın yerini tutmaz'

13 Ocak 2020

Leyla İLHAN

Bu yıl yapımına başlaması beklenen Kanal İstanbul projesi, 45 kilometre uzunluğu, 150 metre genişliği ve 75 milyar lirayı bulması beklenen yatırım miktarının yan sıra, etrafından yapılacak 500 bin nüfuslu yeni konutlar ile de gayrimenkul ve inşaat sektörünü etkileyecek. Projenin başlamasıyla ilk etapta hazır beton ve çimento sektörüne katkı sağlaması bekleniyor. Sonrasında ise gayrimenkul pazarını etkileyecek projenin, özellikle yabancı yatırımcıyı çekmesi öngörülüyor. Ancak projedeki gayrimenkul fiyatlarının yinede boğazın yerini alamayacağı ifade ediliyor.

“Yabancı ilgisi daha fazla olacak”

Projeyle ilgili öngörülerini paylaşan Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, projeye özellikle yabancı ilgisi olacağını düşündüklerini söyledi. Ancak yabancıların tüm Türkiye’deki alımlarının 50 bini olduğuna dikkat çekti. Yazıcı, boğazın 500 yılda oluşan doğal bir doku olduğunu, bu nedenle fiyatların boğazla yarışamayacağını ifade etti. EYG Grup Yönetim Kurulu Baş

kanı Ömer Faruk Çelik de, kanalın ikinci boğaz olup olmayacağı konusunda emin olmadığını neticede bunun bir kanal projesi olacağını söyleyerek, bu anlamda fiyatların da boğazla yarışamayacağını söyledi. Çelik, projenin kredisinin yurtdışından gelmesi halinde sektöre yeni bir kaynak sağlayacağını belirtti. EPOS Gayrimenkul Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, bölgede yapılacak projede ihtiyaç analizlerinin çok iyi yapılma

sı gerektiğini belirtti. Çekici, “Büyük resmin içinde konut, ofis, otel gibi çeşitli fonksiyonların çok iyi irdelenmesi ve ihtiyaç analizlerinin yapılması lazım. Stokta kalma ve boşluk oranlarının yarın öbür gün İstanbul’un sorunu haline gelmemesi için çok ciddi olarak büyük resim üzerinde çalışmak lazım” diye konuştu. Çekici, bu nedenle 5 yıl sonraki trendlere ve yeni jenerasyonun ihtiyaçlarına bakarak proje hazırlamak gerektiğine dikkat çekti.