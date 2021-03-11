Kanal İstanbul bölgesinde arazi fiyatları hareketlendi

Leyla İLHAN

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın Kanal İstanbul’un ihalesinin yakın zamanda yapılacağını açıklaması, bölgedeki emlak piyasasını yeniden hareketlendirdi. Bir süredir yerinde sayan arazi fiyatlarının, Kanal İstanbul ihalesi ile birlikte yüzde 30’a yakın artacağı öngörülüyor. Öte yandan sektör temsilcileri, bu proje gerçekleşmese de İstanbul’da artan arazi talebi nedeniyle bölgeye ilginin kalıcı olacağını ve fiyatların yükseleceğini belirtiyor.

İmarlı arsa fiyatları 2.000 ila 6.000 TL arasında

Marmara Denizi ile Karadeniz’i birleştirecek olan Kanal İstanbul projesinin güzergahın netleştiği 2014 yılından 2017’e kadar bölgede arazi fiyatları 3-4’e kat artış göstermişti. Eva Gayrimenkul verilerine göre Kanal İstanbul güzergâhında yer alan bölgede 2015 yılında arsa metrekare fiyatları 80 ile 700 TL arasında iken, 2020 yılında ise 370 ile 1.900 TL’ye yüksledi. Konut imarlı arsalarda ise artış çok daha fazla. Özellikle 2020 yılının haziran ayında gerçekleşen konut kredisi faiz oranlarının indirilmesiyle mevcut konut stokların erimesiyle bölgede konut imarlı arsaların fiyatları da arttı. 2020 yılsonu itibariyle büyüklük, lokasyon, yapılaşma hakkı gibi farklılıklara göre metrekare fiyatları 2.000 ile 6.000 TL arasında değişiyor.

“Aranavutköy ve Başakşehir popüler oldu”

Gayrimenkul Satış Pazarlama Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, Kanal İstanbul projesi yapılsın veya yapılmasın, İstanbul’da arsaya olan ihtiyaç çerçevesinde bölgenin yapılaşmasında artık geri dönülmez bir yola girildiğini söyledi. Özcan, “Çok uzak değil, yakın geçmişte Arnavutköy ilçesi, Başakşehir ilçesi hiçbirimizin bilmediği yerlerken, geliştirilen projeler ve imar planlamalarıyla bu bölgeler popüler yerleşim alanları oldu ve önce arsa fiyatları sonra da buralarda inşa edilen konutların fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi. Kanal İstanbul bölgesinin 7 etaplık imar planlamasından kabul edilen 3 etaplık imar planlamasının Arnavutköy ve Başakşehir bölgelerini kapsaması fiyatların artmasını tetikleyecek” diye konuştu.

Belli dönemlerde yavaşlama, durağanlaşma olsa da ve proje yapılmasa bile bölgedeki parsellerin fiyatlarının artacağını dile getiren Özcan, “Projeyle ilgili yakın gelecekte gerçekleşebilecek en somut adım, Kanal İstanbul’un ihale edilmesi olur. Böyle bir durumda, fiyatlar anlık olarak yüzde 10-15, yıllık ise yüzde 2530’a yakın bir artış beklenebilir” değerlendirmesini yaptı.

“En hızlı yükseliş havalimanı çevresinde yaşanır”

Kanal İstanbul projesi çerçevesinde, ilk etapta, İstanbul Havalimanı çevresindeki parsellerin fiyatlarında hızlı artış beklendiğini ifade eden Özcan, “Arnavutköy ilçesi sınırları içinde kalan Tayakadın, Boyalık ve Baklalı, sonra da Yassıören ve Dursunköy mahallerindeki parsellerin daha fazla talep göreceğini, buralarda fiyatların daha hızlı artacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Kanal İstanbul’un en uzun sınırı Arnavutköy’de

Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden Kanal İstanbul Koridoru’nun en uzun bölümü olan 27 bin 383 metrelik kısmının Arnavutköy ilçesi sınırları içinde yer aldığını belirten Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, bunu 6 bin 149 metrelik kısmıyla Küçükçekmece, 6 bin 61 metre ile Başakşehir ve yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmıyla Avcılar ilçesinin izlediğini söyledi. Yazıcı, ilk kez 2011’de duyurulan, 2014 yılında ise güzergâhı açıklanan projede kanal geçeceği alanın netleşmesiyle fiyat değişimlerini 2015 ile başladığını aktardı.

TSKB Gayrimenkul: Bölgede fiyat artışları durdu

Kanal İstanbul bölgesinde son 1 yılda fiyat artışı gözlemediklerini söyleyen TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya ise, pandemiden dolayı yazlık bölgelerdeki arsalar dışında genel olarak arsa fiyatlarında yüzde 8 ila 10 arasında bir düşüş yaşandığını söyledi. “Kanal İstanbul hattı da arsa alıp hızla proje geliştireceğiniz bir bölge değil” diyen Maya, “Çünkü bu alanlarda bir projenin ihale ve yapım süreci var. Bugünden 10 yıl sonrasını düşünerek arsa almak lazım ki, şu anda şirketlerde böyle bir finansman gücü yok. Dolayısıyla bölgeye yatırım yapmak için erken olarak değerlendirilebilir. Ayrıca yapılıp yapılmayacağı ayrı bir konu” dedi.