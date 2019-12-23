Kanal İstanbul, gayrimenkulü yine hareketlendirecek
Kanal İstanbul’un yapılacağı bölgede konut ve arsa yatırımları artarken, fiyatlar da yükseldi. Gayrimenkul hareketliliğinde ve fiyat artışında ikinci dalganın ise projeye kazmanın vurulmasıyla geleceği belirtiliyor.
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