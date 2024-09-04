Karagülle İnşaat Başkanı Akbay: Gayrimenkul yatırımları yükseliyor

2024 yılının son çeyreğine girilirken, Türkiye'de gayrimenkul sektörü yeniden yatırımcıların gözdesi haline geldi. Eylül ayı itibarıyla kira artış oranlarının %69 seviyelerine ulaşması ve mevduat faizlerindeki düşüş, konut piyasasına olan ilgiyi artırdı. Karagülle İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, bu gelişmelerin sektöre olan etkilerini değerlendirdi.

"Gayrimenkul yatırımı güvenli liman oldu"

Kamuran Akbay, düşen faiz oranlarının yatırımcıları tekrar gayrimenkule yönlendirdiğini belirtti. “Son aylarda faiz oranlarındaki gerileme, vatandaşları tekrar gayrimenkule yatırım yapmaya teşvik ediyor. Eylül ayı itibarıyla kira artış oranları %69’a ulaştı. Bu durum, konut sektöründe talep patlamasına neden oldu. Karagülle İnşaat olarak biz de bu süreçte önemli projelere imza atarak yatırımcılarımıza kazançlı ve güvenilir seçenekler sunmaya devam ediyoruz,” dedi.

“TÜİK verileri artışı doğruluyor”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024 yılının ilk sekiz ayında gayrimenkul satışları önceki yıla oranla %15 artış gösterdi. Aynı dönemde konut fiyatlarında ise ortalama %30’luk bir yükseliş kaydedildi. Kamuran Akbay, "TÜİK verileri de gösteriyor ki gayrimenkul sektörü, bu dönemde yatırımcılara en yüksek getiriyi sunan alanlardan biri. Karagülle İnşaat olarak, bu artan taleple paralel olarak projelerimizi şekillendiriyoruz," ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılarımızın yanındayız"

Karagülle İnşaat, özellikle İstanbul’un gözde semtlerinde geliştirdiği butik konut projeleriyle dikkat çekiyor. Akbay, şirketlerinin sadece konut üretmekle kalmayıp, aynı zamanda yatırımcılarına uzun vadede yüksek getiri sağlayacak projeler sunduğunu belirtti. "Kira artışlarının bu seviyelere ulaşması, yatırımcıların gayrimenkulü tekrar değerlendirmesine neden oluyor. Karagülle İnşaat olarak, bu talebi karşılayacak projelerimizi hızla devreye alıyoruz” dedi.

"Gayrimenkul yatırımı için doğru zaman"

Akbay, Karagülle İnşaat’ın sektördeki tecrübesi ve güçlü mali yapısıyla her zaman yatırımcıların yanında olduğunu belirterek, gayrimenkulün önümüzdeki dönemde de en güvenilir yatırım araçlarından biri olacağını vurguladı. "Yatırımcılarımıza, sadece bugünün değil, yarının da kazandıran projeleri sunmak için çalışıyoruz. Karagülle İnşaat olarak her zaman en doğru yatırım kararlarını vermeleri için onların yanında olacağız" dedi.

Gayrimenkul sektöründeki bu hareketlilik, Karagülle İnşaat gibi deneyimli firmaların öncülüğünde şekillenirken, yatırımcılar için güvenli ve kazançlı bir yatırım fırsatı sunmaya devam ediyor