Kasım ayında konut fiyatları yüzde 7 arttı

17 Ocak 2020

Merkez Bankası, kasım ayına ait Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut fiyatları yüzde 7,19 artış kaydetti. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 1,09 oldu. Ekim ayındaki yıllık artış ise yüzde 6,74 olarak gerçekleşmişti.

Kasım ayında yıllık bazda konut fiyatları İstanbul'da yüzde 1,3, Ankara'da yüzde 6,5 ve İzmir'de yüzde 7,5 yükseldi.

Açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09 oranında artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşmiştir.



Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 oranında azalış göstermiştir. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 oranlarında artış göstermiştir."