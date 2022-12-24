Kempinski, Bodrum ve Sapanca için Nef ile masaya oturdu

Nef tarafından geliştirilen Sapanca ve Gölköy Bodrum'daki projeler için ortaklık geliştiren Kempinski Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder, "Kempinski, 32 yıl önce Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un açılışından bu yana Türkiye'de konaklama pazarının gelişiminde aktif bir oyuncu oldu. Prestijli yeni projeler, lüks alanda köklü gayrimenkul geliştiricileri tarafından sunulan markalı konutlara yatırımcıların artan iştahını yansıtıyor. Bu olağanüstü projeleri yönetmek için Türkiye'nin önde gelen lüks gayrimenkul markalarından biri olan Nef tarafından seçilmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu noktada Amerika, Londra, Dubai, Kazakistan ve Almanya'da prestijli yerel markalarla iş birliği içinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün, dünyanın en köklü lüks otelcilik markası Kempinski ile işbirliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Türkiye en hızlı büyüyen destinasyon”

İstanbul’a yakın lokasyondaki ve yüksek prim potansiyeli olan bölgelerden birinin Sapanca olduğunu söyleyen Timur, “Doğasıyla, lokasyonuyla, Nef mimari yaklaşımı ve Kempinski hizmetleri bir araya gelince ortaya inanılmaz büyük bir değer çıkıyor. Projedeki villaları beş farklı stilde planladık. Mimari detaylar üzerine titizlikle çalıştık. Her birinin geniş veranda ve terasları var. Yüksek tavanlarla ve entegre mutfak tasarımıyla çok az projede görülebilecek lüks bir yaşam alanı tasarlamaya özen gösterdik. Villa ve rezidans konseptinde farklı seçenekler sunduğumuz projede inşaatımız başladı, henüz lansman yapmadık. Teslimleri de 2026 yılında planlıyoruz‘’ bilgisini verdi.

“Yakın zamanda duyurusunu yaptğımız Çeşme, İstanbul ve Dubai'deki diğer rezidanslarımız gibi, yeni Nef projelerinde de yaşam kalitesine önem veren seçkin ve seçici kişileri hedefliyoruz” diyen Bernold Schroeder, "Dubai, İstanbul ve Çeşme'deki Kempinski rezidansları gibi bu iki yeni Nef projesi de Türkiye'yi, Kempinski portföyünde en hızlı büyüyen destinasyon haline getiriyor. Kempinski şu anda İstanbul, Bodrum ve Belek'te lüks otel ve rezidans projelerinin yanı sıra İstanbul'da üç bağımsız Residence'ı yönetiyor” diye konuştu.