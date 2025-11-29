Kenan Doğulu ile Beren Saat'in 107 milyon liralık villası kül oldu, sigortadan 5 kuruş alamadılar

Popçu Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat’in, Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesinde bulunan villası 7 Ocak’ta çıkan büyük yangında tamamen kül oldu. Doğulu, yangını eve haftada bir kontrol için gelen yardımcılarının “Ev yanıyor, kaçıyoruz” telefonu ile öğrendi. Kısa süre sonra yanan evin görüntüleri WhatsApp üzerinden kendisine ulaştırıldı.

Sigortadan alınacak tazminat hâlâ netleşmedi

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, yangının ardından Doğulu’nun, Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle neredeyse her gün görüştüğünü yazdı. Ancak aradan geçen 11 aya rağmen sigortadan alınacak tazminat hâlâ netleşmedi. Aynı bölgede evini kaybeden komşuların da düşük ödeme beklentisi nedeniyle tepkili olduğu ifade ediliyor.

Ünlü çiftin evlerini yeniden inşa etmesinin maliyetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu, bölgeden taşınmayı düşünmedikleri ancak inşaata başlanmasını bekledikleri aktarıldı. Kenan Doğulu, sürecin yavaşlığının kendilerini derinden üzdüğünü, kaybedilenin sadece bir ev değil, ortak anılar olduğunu dile getirdi.