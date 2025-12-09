Kerpiç’ten gökdelene 500 milyon dolarlık yatırım
Özel sektörün gerçekleştirdiği en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri Maslak’ta başlıyor. RAMS Türkiye, 14 yıldır çözülemeyen ve bin 100 ailenin yaşadığı bölgeyi, 500 milyon dolarlık yatırımla dönüştürecek. “3 metrekare yeri olana bile ev verdik, bu bir onur meselesi” diyen RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, süreci “Riske girmeyen şampanya içemez” sözüyle özetledi.
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Maslak’taki yeni projeleri RAMS Park House’un Türkiye’nin özel sektör eliyle yürütülen en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledi. Gökdelenlerin gölgesinde kalmış ve içinde 'kerpiç evlerin' dahi bulunduğu 409 bin metrekarelik alanı, 3,5 yıllık zorlu bir ikna maratonunun ardından 500 milyon dolarlık dev bir yaşam projesine dönüştürdüklerini anlatan Bülbül, bölgenin eski halini ve sürecin zorluğunu şu sözlerle anlattı: "Toplamda 3 bin 100 daire ve binden fazla kat maliki vardı. Binalar ortalama 10 katlıydı ama çarpık kentleşmenin her hali mevcuttu; arazide kerpiç ev bile bulunuyordu. Arsa tapusu olan da vardı, sadece ev tapusu olan da. Burası her babayiğidin harcı olan bir proje değildi. Daha önce bir firma 14 yıl uğraşmış ama çözememiş. Biz bu süreçte 3,5 yıl uğraştık, kapı kapı gezdik. Bin 100 ailenin tamamıyla tek tek görüştük, helalleştik. Herkesin sorunlarını tek tek çözdük. Zorlu bir dönemdi ama Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün destekleriyle izin süreçlerini tamamladık."
"3 metrekare arsa payı olana bile 1+1 daire verdik"
Dönüşüm sürecinde kâr marjını ikinci plana atarak "işi çözmeye" odaklandıklarını belirten Bülbül, "Öyle tavizler verdik ki; sadece 3 metrekare arsa payı olan vatandaşa bile 1+1 daire verdik. Şu an herkesin dairesi, bloğu belli. Kâr marjımız yüzde 15-20 bandında kaldı. Lüks konutların ortalama metrekare maliyeti bin dolar, arsa payı ve vergilerle 3 bin dolara yaklaşıyor. Bu proje bizim için artık para kazanmaktan öte, bir onur ve şeref meselesidir" ifadelerini kullandı.
"Hiçbir gelirimiz yokken 360 milyon TL kira ödedik"
Tamamen öz sermaye ile ilerlediklerinin altını çizen Bülbül, şu bilgileri verdi: "3 yıldır hak sahiplerine kira ödüyoruz. Bugüne kadar sadece kira için cebimizden çıkan para 360 milyon TL'yi aştı. Her ay 12 milyon TL üzerinde kira ödemesi yapıyoruz ve projenin bitimine kadar, yani 3 yıl daha ödemeye devam edeceğiz."
“37 yıllık tecrübemizde başlayıp da bitirmediğimiz hiçbir işimiz olmadı” diyen Bülbül, bugüne kadar kimseye haciz ve icra süreci başlatmadıklarını söyledi. Bülbül, “Bir tane Allah'ın kulu çıkıp 'RAMS bizi mağdur etti, boyası çatlak, çatısı akıyor ama ilgilenmedi' diyemez. 4 binden fazla daire teslim ettik, hepsinin arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Maslak’ta "iPhone fiyatına" taksit dönemi
Proje 5-6-7 Aralık tarihlerinde tanıtıma çıktı. “Bankasız, kefilsiz, 60 ay vade ve sıfır faiz imkanı” sunduklarını dile getiren Bülbül, şunları söyledi: "60 ay boyunca sıfır faizle, enflasyon farkı yansıtmadan taksit yapıyoruz. 1+1 en ucuz daire 8,4 milyon TL liste fiyatıyla başlıyor. Vadeli alacaklar için yarısını peşin alıyoruz, kalanını aylık 70 bin TL sabit taksitle vadelendiriyoruz. Bugün 70 bin TL taksit, Maslak gibi bir bölge için büyük fırsat. 2027'de teslim ettiğimizde vatandaş dairesini 100 bin TL'ye kiraya verecek, taksitini kira ile ödeyip üzerine para kazanabilecek. Biz burada bir izdiham bekliyoruz. Neden? Çünkü bugün iPhone’lar 130-140 bin lira bandında. Kendi personelimden biliyorum; avans çekip, borç alıp telefon kuyruğuna giriyorlar. İnsanlar bir telefon için sıraya girerken, biz burada 70 bin TL sabit taksitle, İstanbul’un merkezinde, Maslak’ta ev sahibi yapıyoruz. Enflasyon farkı yok, faiz yok."
Satışa çıkmadan 2 günde 155 daire satıldı
Satış stratejilerinde sadık müşteri kitlesine öncelik verdiklerini belirten Bülbül, "Bizim 'Friends and Family' dediğimiz, daha önce bizden yer almış veya talep bırakmış 440 bin kişilik bir portföyümüz var. Bu gruba yaptığımız duyuru sonrası, genel satışa hiç açılmadan sadece 2 günde 155 dairelik talep aldık" dedi.
KKM, kriptosunu bozduran projemize geliyor
Yatırımcı profilini de analiz eden Bülbül, paranın kaynağına dair şu gözlemlerini paylaştı: "Müşterilerimize sormuyoruz ama hissedebiliyoruz. KKM’den (Kur Korumalı Mevduat), kriptodan veya dövizden kazananlar geliyor. KKM dönüşlerinin gayrimenkule aktığını net bir şekilde görüyoruz."
“Riske girmeyen şampanya içemez”
Rusların ünlü bir atasözüne atıf yapan Devran Bülbül, 500 milyon dolarlık Maslak yatırımını ve global hamlelerini tek bir cümleyle özetledi: "Benim felsefem şudur: Riske girmeyen şampanya içemez. Phuket’te tanımadığım bir coğrafyaya yatırım yaparken de, Maslak’a 500 milyon dolar yatırırken de bu riski aldım. Ama bu akılsızca alınmış bir risk değil. Kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyorum."
Proje 2027 yılında teslim edilecek
RAMS Park House Maslak, 70 bin TL’den başlayan sabit ödeme planı, 60 ay vade ve 0 faiz imkânıyla 5–6–7 Aralık tarihlerinde satışa sunuldu. Devran Bülbül, "Projenin toplam 500 milyon dolar yatırım maliyeti var. 409 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Toplam 10 bloktan oluşuyor, zemin artı 24 kat şeklinde planlandı. Ayrıca 'RAMS Cadde' adını verdiğimiz, yeme-içme alanlarının olduğu ticari bir bölüm de yer alacak. 7 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanımız, 5 açık havuzumuz ve 24-25. katlarda 'sky pool' dediğimiz yüzme havuzlarımız var. Projenin 2027 yılında teslim edilmesini hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.
ETRO ile yeni projeler yolda
Küresel markalarla yaptıkları iş birliklerini anlatan Bülbül, İtalyan moda devi Etro'yu gayrimenkul sektörüne girmeye ikna ettiklerini belirtti. Bülbül, "Etro'ya 'Gömlek, çanta satmayı bırakın, gelin gayrimenkul geliştirelim' dedik ve ikna ettik. Maslak projemizin ardından yakında özel lokasyonlarda Etro ile projelerimizi duyuracağız. Ayrıca Phuket'te bir otel yatırımı yaptık, Arnavutluk, Erbil, Almanya’da aktifiz. Macaristan ve Dubai'de de fırsatları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Rams Etro Residences projesi hakkında bilgi veren Bülbül, şunları anlattı: "Teslimi gecikmiş tek projemiz Etro'dur. Ancak bu bizden kaynaklı değil, tamamen mücbir sebeptir. Orada 600 kilo ağırlığında dev cam paneller kullanıyoruz. Bu camları kaldırmak için tersanelerde kullanılan devasa vinçler kurduk. Ancak rüzgar hızı 50 kilometreyi geçtiğinde bu vinçleri çalıştırmak teknik olarak imkansız ve yasak. Tam 388 gün rüzgar nedeniyle çalışamadık, iş durdu. Bu durumu mahkemede de kanıtladık ve haklı bulunduk. Malzeme parasını 2 yıl önce ödedim, firmaların suçu yok, bizim suçumuz yok; tamamen doğa şartları. Buna rağmen mağduriyet olmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz."