Kerpiç’ten gökdelene 500 milyon dolarlık yatırım

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dev­ran Bülbül, Maslak’ta­ki yeni projeleri RAMS Park House’un Türkiye’nin özel sektör eliyle yürütülen en bü­yük kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledi. Gökdelenle­rin gölgesinde kalmış ve içinde 'kerpiç evlerin' dahi bulundu­ğu 409 bin metrekarelik alanı, 3,5 yıllık zorlu bir ikna mara­tonunun ardından 500 milyon dolarlık dev bir yaşam proje­sine dönüştürdüklerini anla­tan Bülbül, bölgenin eski halini ve sürecin zorluğunu şu sözler­le anlattı: "Toplamda 3 bin 100 daire ve binden fazla kat maliki vardı. Binalar ortalama 10 kat­lıydı ama çarpık kentleşmenin her hali mevcuttu; arazide ker­piç ev bile bulunuyordu. Arsa tapusu olan da vardı, sadece ev tapusu olan da. Burası her ba­bayiğidin harcı olan bir proje değildi. Daha önce bir firma 14 yıl uğraşmış ama çözememiş. Biz bu süreçte 3,5 yıl uğraştık, kapı kapı gezdik. Bin 100 aile­nin tamamıyla tek tek görüş­tük, helalleştik. Herkesin so­runlarını tek tek çözdük. Zorlu bir dönemdi ama Çevre ve Şe­hircilik Bakanımız Murat Ku­rum ve Çevre Şehircilik İl Mü­dürlüğü’nün destekleriyle izin süreçlerini tamamladık."

"3 metrekare arsa payı olana bile 1+1 daire verdik"

Dönüşüm sürecinde kâr marjını ikinci plana atarak "işi çözmeye" odaklandıkla­rını belirten Bülbül, "Öyle ta­vizler verdik ki; sadece 3 met­rekare arsa payı olan vatan­daşa bile 1+1 daire verdik. Şu an herkesin dairesi, bloğu bel­li. Kâr marjımız yüzde 15-20 bandında kaldı. Lüks konut­ların ortalama metrekare ma­liyeti bin dolar, arsa payı ve vergilerle 3 bin dolara yakla­şıyor. Bu proje bizim için ar­tık para kazanmaktan öte, bir onur ve şeref meselesidir" ifa­delerini kullandı.

"Hiçbir gelirimiz yokken 360 milyon TL kira ödedik"

Tamamen öz sermaye ile ilerlediklerinin altını çizen Bülbül, şu bilgileri verdi: "3 yıl­dır hak sahiplerine kira ödüyo­ruz. Bugüne kadar sadece ki­ra için cebimizden çıkan pa­ra 360 milyon TL'yi aştı. Her ay 12 milyon TL üzerinde kira ödemesi yapıyoruz ve projenin bitimine kadar, yani 3 yıl daha ödemeye devam edeceğiz."

“37 yıllık tecrübemizde baş­layıp da bitirmediğimiz hiçbir işimiz olmadı” diyen Bülbül, bugüne kadar kimseye haciz ve icra süreci başlatmadıkla­rını söyledi. Bülbül, “Bir tane Allah'ın kulu çıkıp 'RAMS bizi mağdur etti, boyası çatlak, ça­tısı akıyor ama ilgilenmedi' di­yemez. 4 binden fazla daire tes­lim ettik, hepsinin arkasında­yız" ifadelerini kullandı.

Maslak’ta "iPhone fiyatına" taksit dönemi

Proje 5-6-7 Aralık tarihle­rinde tanıtıma çıktı. “Banka­sız, kefilsiz, 60 ay vade ve sıfır faiz imkanı” sunduklarını dile getiren Bülbül, şunları söyle­di: "60 ay boyunca sıfır faizle, enflasyon farkı yansıtmadan taksit yapıyoruz. 1+1 en ucuz daire 8,4 milyon TL liste fiya­tıyla başlıyor. Vadeli alacak­lar için yarısını peşin alıyoruz, kalanını aylık 70 bin TL sabit taksitle vadelendiriyoruz. Bu­gün 70 bin TL taksit, Maslak gibi bir bölge için büyük fırsat. 2027'de teslim ettiğimizde va­tandaş dairesini 100 bin TL'ye kiraya verecek, taksitini kira ile ödeyip üzerine para kaza­nabilecek. Biz burada bir izdi­ham bekliyoruz. Neden? Çün­kü bugün iPhone’lar 130-140 bin lira bandında. Kendi per­sonelimden biliyorum; avans çekip, borç alıp telefon kuyru­ğuna giriyorlar. İnsanlar bir te­lefon için sıraya girerken, biz burada 70 bin TL sabit taksitle, İstanbul’un merkezinde, Mas­lak’ta ev sahibi yapıyoruz. Enf­lasyon farkı yok, faiz yok."

Satışa çıkmadan 2 günde 155 daire satıldı

Satış stratejilerinde sadık müşteri kitlesine öncelik ver­diklerini belirten Bülbül, "Bi­zim 'Friends and Family' de­diğimiz, daha önce bizden yer almış veya talep bırakmış 440 bin kişilik bir portföyümüz var. Bu gruba yaptığımız duyuru sonrası, genel satışa hiç açıl­madan sadece 2 günde 155 da­irelik talep aldık" dedi.

KKM, kriptosunu bozduran projemize geliyor

Yatırımcı profilini de analiz eden Bülbül, paranın kayna­ğına dair şu gözlemlerini pay­laştı: "Müşterilerimize sormu­yoruz ama hissedebiliyoruz. KKM’den (Kur Korumalı Mev­duat), kriptodan veya dövizden kazananlar geliyor. KKM dö­nüşlerinin gayrimenkule aktı­ğını net bir şekilde görüyoruz."

“Riske girmeyen şampanya içemez”

Rusların ünlü bir atasözüne atıf yapan Devran Bülbül, 500 milyon dolarlık Maslak yatırımını ve global hamlelerini tek bir cümleyle özetledi: "Benim felsefem şudur: Riske girmeyen şampanya içemez. Phuket’te tanımadığım bir coğrafyaya yatırım yaparken de, Maslak’a 500 milyon dolar yatırırken de bu riski aldım. Ama bu akılsızca alınmış bir risk değil. Kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyorum."

Proje 2027 yılında teslim edilecek

RAMS Park House Maslak, 70 bin TL’den başlayan sabit ödeme planı, 60 ay vade ve 0 faiz imkânıyla 5–6–7 Aralık tarihlerinde satışa sunuldu. Devran Bülbül, "Projenin toplam 500 milyon dolar yatırım maliyeti var. 409 bin metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Toplam 10 bloktan oluşuyor, zemin artı 24 kat şeklinde planlandı. Ayrıca 'RAMS Cadde' adını verdiğimiz, yeme-içme alanlarının olduğu ticari bir bölüm de yer alacak. 7 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanımız, 5 açık havuzumuz ve 24-25. katlarda 'sky pool' dediğimiz yüzme havuzlarımız var. Projenin 2027 yılında teslim edilmesini hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.

ETRO ile yeni projeler yolda

Küresel markalarla yaptıkları iş birliklerini anlatan Bülbül, İtalyan moda devi Etro'yu gayrimenkul sektörüne girmeye ikna ettiklerini belirtti. Bülbül, "Etro'ya 'Gömlek, çanta satmayı bırakın, gelin gayrimenkul geliştirelim' dedik ve ikna ettik. Maslak projemizin ardından yakında özel lokasyonlarda Etro ile projelerimizi duyuracağız. Ayrıca Phuket'te bir otel yatırımı yaptık, Arnavutluk, Erbil, Almanya’da aktifiz. Macaristan ve Dubai'de de fırsatları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Rams Etro Residences projesi hakkında bilgi veren Bülbül, şunları anlattı: "Teslimi gecikmiş tek projemiz Etro'dur. Ancak bu bizden kaynaklı değil, tamamen mücbir sebeptir. Orada 600 kilo ağırlığında dev cam paneller kullanıyoruz. Bu camları kaldırmak için tersanelerde kullanılan devasa vinçler kurduk. Ancak rüzgar hızı 50 kilometreyi geçtiğinde bu vinçleri çalıştırmak teknik olarak imkansız ve yasak. Tam 388 gün rüzgar nedeniyle çalışamadık, iş durdu. Bu durumu mahkemede de kanıtladık ve haklı bulunduk. Malzeme parasını 2 yıl önce ödedim, firmaların suçu yok, bizim suçumuz yok; tamamen doğa şartları. Buna rağmen mağduriyet olmasın diye var gücümüzle çalışıyoruz."