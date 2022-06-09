Kira artış oranı ne kadar oldu? Kira fiyatları düzenlemesi açıklandı

Uzun süredir gündemde olan kira fiyatları düzenlemesi netleşti. Kira artış oranı konusunda vatandaşların beklediği açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bakan Bozdağ açıklamasında kira artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceğini duyurdu.

1 Temmuz 2023'e kadar kira fiyatları artış oranının en fazla yüzde 25 olabileceğini söyleyen Bakan Bozdağ, düzenlemenin bir yıllık süreci kapsayacağını söyledi. Kira artış oranı düzenlemesine göre, yüzde 25'in üzerinde yapılan artışlar geçerli olmayacak.

Bekir Bozdağ, kira düzenlemesiyle kiracı ve ev sahibi hukukuna helal vermeden ikisinin de fedakarlık yapmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Bozdağ kira fiyatları düzenlemesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."