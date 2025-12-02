Kira artışları TÜİK oranlarının üzerine çıktı

TÜAD, konut kiralarındaki değişimi izlemek amacıyla yürüttüğü “Konutlarda Mevcut Kira Artış Oranı” araştırmasının ilk bulgularını paylaştı. TÜAD ve Ipsos Araştırma Başkanı Sidar Gedik, çalışmanın konut piyasasına ilişkin düzenli ve şeffaf veri üretmeyi hedeflediğini vurguladı.

Gedik, yüksek enflasyonla mücadelede konut maliyetlerinin kritik rol üstlendiğini hatırlatarak, Türkiye’de kiracı oranının 2014’te yüzde 22,1’den 2024’te yüzde 28’e yükseldiğini belirtti. Ocak 2025’te başlayan çalışma, kira sözleşmesini yenileyen kiracıların gerçek artış oranlarını metrekare bazında ölçtüğü belirtildi.

Kira artışları TÜİK güncelleme oranının üzerinde

TÜAD’ın Ağustos–Eylül–Ekim 2025 dönemine ait 3 aylık ortalama verilerine göre Türkiye genelinde metrekare başına kira artış oranı yüzde 42,6 oldu. Aynı dönemde TÜİK’in açıkladığı kira güncelleme oranı yüzde 39,7 seviyesinde gerçekleşti. Ekim 2025 özelinde de tablo değişmedi. Mevcut kira artış oranı yüzde 42 olurken, TÜİK kira güncelleme oranı yüzde 38,4 olarak açıklandı. Kira artışlarının yavaşlama eğilimine rağmen hâlâ TÜİK oranlarının üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Genç binalarda ve büyük metrekarelerde artış daha düşük

Araştırmaya göre İstanbul ve büyük şehirlerde metrekare bazlı kira artışları Türkiye ortalamasının altında kaldı. Daha geniş metrekareli yeni binalarda artış oranlarının daha sınırlı olması, düşük kira seviyelerinden başlayan sözleşmelerde artışların daha yüksek gerçekleştiğini ortaya koydu.

Kontrat süresi 5 yıl ve üzerindeyse artış yükseliyor

Kira kontratı 5 yıl veya katları süredir devam eden kiracılarda artış oranlarının belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi.