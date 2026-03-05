Kira gelirinde vergi dönemi başladı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren kira gelirinde beyanname verme süreci başladı. Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart’a kadar ödenebilecek. Konuttan 2025'te yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yapılan belirlemelere göre, 2025 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin, bu gelirlerini vergilendirmesi önem taşıyor. Kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler, bu kapsamda değerlendiriliyor. Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanım hakkına sahip olanlar), zilyetleri (kullananlar), irtifak ve intifa (yararlanma ve kullanma) hakkı sahipleri, kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesinden gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi sayılıyor.

Ev boş kaldıysa ispat edilmesi gerekiyor

Şayet ev sahibinin, söz konusu dönemde evi boş kaldıysa bunu da ispat etmesi gerekiyor. Birden fazla konut varsa, toplam kira bedeli hesaplanıyor. Konut kredisi kullananlar da artık, aldıkları konut için bunu masraf olarak düşemiyor. Yine kira gelirinde beyanname süresinin geçirilmesi, eksik ya da hatalı beyan verilmesi durumunda, öncelikle istisnai tutardan faydalanılamıyor. Vergi ziyai cezası, gecikme faizleri ödeniyor.

Ev sahiplerinin 2025 yılı kira geliri için ne kadar vergi ödeyeceğine gelince, diyelim ki yıllık 340 bin lira geliri elde edildi. Bunun 47 bin TL’si düştükten sonra kalan tutar 293 bin TL. Bunun istisnai yüzde 15’ini de düşünce vergiye tabi gelir 249 bin 50 lira, bu rakamın gelir vergisi de 41 bin 910 lira oluyor. Oluşan verginin de yarısının mart ayı, kalan yarısının da temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Geçen yıl elde edilen kira gelirleri vergi beyannamesine ilişkin merak edilenleri DÜNYA okurları için detaylandırdık.

GİB’den

-2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek.

-Mülk sahipleri, Başkanlığın "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi " üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek.

-Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.

-Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.

-Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek.

-Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

-Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

-Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

-Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birilkte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.