Kira getirisi en yüksek iller: Zirvedeki il herkesi şaşırttı

Türkiye genelinde daire nitelikli konutların ortalama kira bedeli, 2025 yılının tamamlanmasıyla birlikte aralık ayı itibarıyla 24 bin 101 liraya yükseldi. Kiralar yıl boyunca yüzde 27,42 oranında artış gösterdi. Veriler, devam eden sözleşmelerin dışında, ilanlarda yer alan ve boş olarak ilk kez pazara çıkan konutların kira bedellerini kapsıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, 2025 verilerinde satış bedeline kıyasla kira geliri en yüksek il, ortalama 11 bin 87 lira kira bedeli ve yüzde 8,91 yıllık kira getirisi oranıyla Muş oldu.

Muş’u, yüzde 8,49 kira getirisi ve 28 bin 261 lira ortalama kira bedeliyle Ankara izledi. Kırıkkale yüzde 8,48 getiri oranı ve 17 bin 824 lira kira bedeliyle üçüncü sırada yer aldı.

Listede Karaman yüzde 8,19 getiri ve 15 bin 680 lira kira bedeliyle dördüncü, Tekirdağ yüzde 8,17 getiri ve 19 bin 685 lira kira bedeliyle beşinci sırada bulundu. Artvin ve Kars yüzde 7,92’lik kira getirisiyle sırasıyla 21 bin 707 lira ve 12 bin 419 lira ortalama kira bedelleriyle listede yer aldı.

Şanlıurfa yüzde 7,91 getiri oranı ve 15 bin 447 lira kira bedeliyle sekizinci sırada yer alırken, Kilis yüzde 7,83 getiri ve 9 bin 990 lira ortalama kira bedeliyle dokuzuncu oldu. Bilecik ise yüzde 7,65 kira getirisi ve 18 bin 282 lira ortalama kira bedeliyle ilk 10’u tamamladı.

Öte yandan, 2025 yılında İstanbul’da ortalama yıllık kira getirisi yüzde 7,24 olarak hesaplandı. Bu oranla İstanbul, satış fiyatına göre kira getirisi en yüksek ilk 10 il arasında yer almadı.

İllerin listesi şöyle:

-Muş: 11.087 TL (%8,91)

-Ankara: 28.261 TL (%8,49)

-Kırıkkale: 17.824 TL (%8,48)

-Karaman: 15.680 TL (%8,19)

-Tekirdağ: 19.685 TL (%8,17)

-Artvin: 21.707 TL (%7,92)

-Kars: 12.419 TL (%7,92)

-Şanlıurfa: 15.447 TL (%7,91)

-Kilis: 9.990 TL (%7,83)

-Bilecik: 18.282 TL (%7,65)