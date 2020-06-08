“Kira uyuşmazlıklarında, çözüm arabuluculukta”

08 Haziran 2020

Türkiye Arabuluculuk Merkezleri Platformu sözcüsü Arabulucu Umut Metin, Haziran ayı içinde yüzbinlerce kira uyuşmazlığının mahkemelere yönelebileceğini söyledi.

Koronavirüs (COVID-19) sonrası arabulucuların ve arabuluculuğun öneminin daha net görüleceğini vurgulayan Metin şöyle konuştu: “Arabuluculuk merkezlerimize yapılan başvurulardan Haziran ayı içinde yüzbinlerce kira uyuşmazlığının mahkemelere yönelebileceğini anlıyoruz. Dava açmak, çok zaman soruna sorun eklemektir. Arabuluculuk ise fark edilmeyen anlaşma noktaları oluşturmak için fırsattır. Kira sorunu olanlara sesleniyoruz, arabulucuya başvurmak dava hakkınızı kaybettirmez. İlişkilerinizi bozmadan çözüm üretmek isteniyorsa doğru yöntem arabuluculuktur. Bu dönemde gelir elde edemeyen kiracılar kira ödemek istemiyor. Mülk sahipleri ise kira ödemelerinde ısrarcı yüzbinlerce davaya ramak kaldı. Bir davanın 2-3 yıl sürdüğünü düşününce bunca zamanı kaybetmek yerine pratik ve hukuken de mahkeme ile eşgüçte bir anlaşmaya imkan sağlıyoruz.”