Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı

Ev sahibi şartları ve taşınma giderleri kiracıları zorluyor.

Kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlar, yeni bir eve taşınırken de yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Özellikle büyükşehirlerde depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleriyle birlikte taşınma sürecinin maliyeti 200 bin lirayı buluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, son iki yılda kiralık daire bulmanın giderek zorlaştığını belirterek, “Talep çok, arz az. Ev sahipleri lehine bir piyasa oluştu. Kimi üç depozito, kimi altı aylık peşin ödeme istiyor. Biz emlakçılar bile artık taraflar arasında ara bulucu gibi çalışıyoruz” dedi.

Ev sahiplerinden yeni şartlar

Artan riskler nedeniyle ev sahipleri de farklı güvence yöntemlerine yönelmiş durumda. Bazı ev sahipleri kirayı döviz üzerinden ya da gram altınla, bazıları ise adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi şartıyla kiralama yapıyor.

Bankalardan “kira kredisi”

Yükselen maliyetler karşısında birçok kiracı bankalardan kredi çekerek taşınma giderlerini karşılamaya başladı. Son dönemde bazı bankalar “kira kredisi” ya da “taşınma kredisi” adıyla ürünler sunuyor.

Bu kredilerin 20 bin ila 200 bin lira arasında değiştiği, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede hane bütçesini zorladığı belirtiliyor.