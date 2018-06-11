Kiracı olmak isteyen not peşinde koşacak

11 Haziran 2018

İMAM GÜNEŞ

Ev sahipleri, kiracılarını bankalara yapılan ödeme düzenine göre belirlemeye başladı. Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) ait Findeks sistemi ile kiracı adaylarının kimlik bilgilerini giren ev sahipleri, adaylarının bankalara olan ödemelerini görerek kiracılarını belirliyor. Adayların risk raporuna ulaşan ev sahipleri, bu işlemi adayların onay vermesi halinde gerçekleştirebiliyor. Uygulama, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, notu yüksek olanlara ise düşük maliyetli kiralama şansı yaratacak. Bu alanda gerçekleşen talebin diğer sektörlerde de artması bekleniyor.

Gayrimenkul danışmanlığı yapan firmalar, uygulamanın doğru ve faydalı olduğunu belirterek, evinde hasar istemeyen, kirasının zamanında ödenmesini isteyen ev sahiplerinin haklı olarak sicili temiz kiracılar istediği yönünde görüş birliğindeler.

'Yüksek kredi notu, düşük maliyetli kiralama sağlıyor'

Konu ile ilgili DÜNYA'ya bilgi veren KKB Yönetim Genel Müdürü Kasım Akdeniz, ev sahiplerinin bu uygulamayı kullandıklarını doğrularken, Findeks'in sağladığı hizmetlerin bilinmesinin ardından bu konudaki talebin arttığını kaydetti. Ev sahiplerinin geleceğe yönelik karar verdiğini belirten Akdeniz, sisteminin yasal ve güvenilir olduğu dile getirdi. Akdeniz, işlem sürecini şöyle anlattı: "Findeks’in en önemli özelliklerinden biri, karşılıklı ticari ilişki içerisinde bulunan kişilerin risk ve çek raporlarına karşı tarafın izni dahilinde erişim sağlamasına olanak vermesi. Kiracının Findeks’e SMS yoluyla onay vermesi ile ev sahibinin, kiracı adayının raporuna ya da Findeks Kredi Notu’na saniyeler içerisinde erişmesi ve bilgi sahibi olması mümkün. Bu durum, ev sahibine daha güvenli şekilde evini kiralama imkanı sunarken, kiracıya da yüksek kredi notunun avantajı ile daha düşük maliyetli ev kiralama şansını sağlıyor."

'Çağdaş bir uygulama'

Remax Türkiye Operasyon Direktörü Gökhan Karahan, bu uygulamaya Türkiye'de ön ayak olmayı çok istediklerini kaydederek, uygulamanın yeteri kadar pratiğe dökülemediği için yapamadıklarını belirtti. Bayilerine ev sahipleri tarafından talep geldiğini ve müşteri adına Findeks üzerinden sorgulama yaptıklarını aktaran Karahan, "Talep çok fazla olmadı. Ama gelişebilir. Uygulamayı çağdaş olarak buluyorum. Türkiye'de bu işin gelişmesi devlet tarafından desteklenirse olur. Pratiğe dökülmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Ev sahiplerinin bu yönelimi zorunlu hale geldi'

Era Gayrimenkul Genel Müdürü Özhan Atalay ise ev sahiplerinin teorik olarak evini satmak yerine kiralayarak gelir elde etmeyi mantıklı bulduğunu dile getirdi. Atalay, kiralama yaparak evin değerinin Türkiye ortalamasında 16, İstanbul ortalamasında 21 amorti edilebileceğini vurguladı. Evini kiralayanların, kiracıların bıraktığı maddi hasarlarla karşılaştığını söyleyen Atalay, "Özellikle düzenli maaşı olmayan, tüccarlık yapan kişiler, işleri bozulduğunda kirayı geciktiriyor. Ev sahiplerinin uygulamaya yönelmesi zorunlu hale geldi. Kira ile geçinenler, profesyonel bakış açısına sahip kişiler bu uygulamayı kullanıyorlar. Biz de bayilerimize, hızlı bir şekilde kiralama, yüksek fiyata kiralama yerine güvenilir kiracılara yönelmeleri konusunda eğitimler veriyoruz" ifadelerini kullandı.

E-teminat mektubu son aşamada

E-teminat uygulamasında son aşamaya geldikleri bilgisini veren Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şu açıklamalarda bulundu: "Teminat mektubu veren bankalarımız ile teminat mektubu kabul eden kişi ve kurumların en sağlıklı şekilde sürece dahil olmaları, işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirebilmeleri konusunda çalışmalarımız son aşamasında. KKB olarak üstlendiğimiz bu önemli projede 5 Ocak 2018 tarihi itibarıyla tüm mektupları dijital olarak üretebilecek duruma geldik. Projeyi hayata geçirmek üzere, projenin kullanıcı tarafları sistem testlerini sürdürmektedir. Yılda üretilen teminat mektubu sayısı yaklaşık 1 milyon civarında ve bu seviyede devam etmesini öngörüyoruz."

Başka sektörlerde de uygulanıyor

Ev sahiplerinin kullandığı bu işlemin belli bir sektöre ait olmadığının altını çizen KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şunları kaydetti: "Karşı taraftan para transferi ve ödeme beklenilen her sektörde bu işlem yapılabilir. Bunu GSM operatörleri de, araç kiralama yapanlar da, mobilya satıcıları da kullanabilir, Kullanımda talepler gittikçe artmaya başladı. Bu tamamen finansal okuryazarlıkla ilgili."