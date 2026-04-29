Kiracılar için yeni dönem: 30 yılın en büyük değişimi yürürlükte
İngiltere’de yürürlüğe giren Kiracı Hakları Yasası, 11 milyondan fazla kiracıya daha fazla güvence sağlarken ev sahipleri için de önemli kurallar getiriyor.
İngiltere’de kiracılık sistemini kökten değiştiren Kiracı Hakları Yasası 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giriyor. Son 30 yılın en kapsamlı düzenlemesi olarak görülen yasa, hem kiracılara daha fazla hak tanıyor hem de ev sahipleri için yeni yükümlülükler getiriyor.
Sabit sözleşme dönemi sona eriyor
Yeni düzenlemeyle birlikte 12 veya 24 aylık sabit kira sözleşmeleri kaldırılıyor. Bunun yerine “dönemsel kira” sistemi uygulanacak. Kiracılar evde kalmak istedikleri sürece kalabilecek, ayrılmak isteyenler ise iki ay önceden bildirimde bulunabilecek.
Gerekçesiz tahliyeye son
En dikkat çeken değişikliklerden biri, “gerekçesiz tahliye” uygulamasının kaldırılması oldu. Artık ev sahipleri kiracıları çıkarmak için satış, kişisel kullanım ya da ciddi ihlal gibi geçerli bir neden göstermek zorunda olacak.
Kira artışına sınırlama getirildi
Ev sahipleri kirayı yılda yalnızca bir kez ve piyasa koşullarına uygun şekilde artırabilecek. Kiracılar ise artışı haksız bulmaları halinde mahkemeye başvurma hakkına sahip olacak.
Ayrımcılık yasaklanıyor
Yeni yasa ile birlikte çocuklu aileler veya sosyal yardım alan bireylere yönelik ayrımcılık da yasaklandı. Böylece kiralık konut erişiminde daha eşit bir yapı hedefleniyor.
Evcil hayvanlara izin yolu açıldı
Kiracılar artık evcil hayvan beslemek için başvuruda bulunabilecek. Ev sahipleri bu talepleri makul gerekçeler olmadan reddedemeyecek.
Kötü konut koşullarına müdahale hızlanacak
2027’de yürürlüğe girmesi planlanan “Awaab Yasası” ile evlerdeki sağlık risklerinin belirli süre içinde giderilmesi zorunlu hale gelecek.
Depozito kuralları korunuyor
Depozito uygulamasında büyük bir değişiklik yapılmadı. Ancak ev sahipleri artık peşin olarak yalnızca bir aylık kira talep edebilecek.
Ev sahiplerine ağır cezalar
Yeni kurallara uymayan ev sahipleri 40 bin sterline kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Denetim görevini yerel yönetimler üstlenecek.
Mahkeme süreçleri tartışma konusu
Ev sahipleri, tahliye süreçlerinin mahkemeye taşınmasının süreci uzatabileceği konusunda endişeli. Hükümet ise yeni hakim atamalarıyla bu sorunu çözmeyi hedefliyor.
Piyasada dengeler değişebilir
Uzmanlara göre yeni düzenlemeler, bazı ev sahiplerinin piyasadan çekilmesine yol açabilir. Ancak hükümet, uzun vadede sistemin daha adil hale geleceğini savunuyor.