Kirada uzatılan yüzde 25 sınırı kısa vadede yatırımcıyı bekletecek

Öte yandan ise hala ciddi konut arz sıkıntısı yaşanan Türkiye’de, mevcut uygulama özellikle kiralama alımlarına kısa vadeli olumsuz yansısa da gayrimenkulün kazandırmaya devam edeceği yorumları geliyor. Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırının uzatılmasını yorumlayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, uygulamanın bu dönemde yatırım amaçlı konut alımı üzerinde etkisi olabileceğini söyledi.

Uzatma süresi belli olmadığından ne kadar etkileyeceği konusunda yorum yapmak için erken olduğunu düşünen Kabadayı, “Kısa süre olursa çok etkisi olmaz. Ancak yine de enflasyon oranını düşündüğümüzde kira getirisi enflasyonun gerisinde kalıyor” dedi.

Diğer taraftan gayrimenkulün değerinin arttığını kaydeden Kabadayı, şunları söyledi: “Son bir yılda konut yatırımı yüzde 150’nin üzerinde kazanç sağladı. Döviz yüzde 32, BİST yüzde 37, altın ise yüzde 12 kazandırdı. Bu sebeple gayrimenkule ilgi ve prim potansiyeli devam edecektir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de nitelikli konuta talep yüksek.”

Normal koşullarda kira fiyatlarına yapılan sınırlamanın konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracağını söyleyen Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, şunları söyledi: “Ama Türkiye’de şu anda birçok şey normal olmadığı için, kimse ev alırken kiraya zam yapamam diye almaktan imtina etmez. Çünkü arz sıkıntısı devam ediyor. Yeni inşaatların maliyetleri çok yüksek. Piyasada 2-3 milyon liralık evleri zar zor alabilecek 79 milyon insan var.

Ama yeni yapılan bütün projeler 8-9 milyon lira civarında. Dolayısıyla alt segmentteki evlerde satın alma talebi kesilmez” dedi. Türkiye’de gayrimenkulün hala en gözde yatırım aracı olduğunu söyleyen Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, “Taürkiye’de varlıkların yüzde 80’i finansal olmayan varlıklarda tutuluyor. Türk vatandaşı şartlar ne olursa olsun her dönem gayrimenkule ilgi gösteriyor.

Özellikle kiralıkta olmasa bile gayrimenkuldeki değer artışı ve riskli ürün grubu olmayışı talebi sıcak tutacaktır” dedi. Kısa vadede kira artış sınırlandırması nedeniyle bir miktar durgunluk yaşanacağını dile getiren Erol, şunları söyledi: “Kısa dönemde alım hızı yavaşlasa bile orta ve uzun vadede yani 5 ile 10 yıllık dönemde Türkiye'deki gayrimenkulün değer artışı dolayısıyla yatırımlar devam edecek.” Erol, mevcut kiracılı konutların satışında bir miktar azalma olacağını da belirtti.