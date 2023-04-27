Kirada yüzde 25 bilmecesi

Sözcü’den Hülya K. Oruçoğlu’nun haberine göre ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği, temmuz ayına kadar geçerli olan yüzde 25 kira sınırında tarih uzatıldı. Kira sınırı düzenlemesini açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışları ile ilgili hapis cezası ya da para cezasını içerebilecek yaptırımlar ile ilgili çalıştıklarını da ifade etti. Uzmanlar ise yükselen konut fiyatları nedeniyle kira sınırı düzenlemesinin ya da arabuluculuk sisteminin mülk sahibi-kiracı sorununu çözemeyeceğini vurguladı.

“Arabuluculuk sistemi de sorunu çözecek gibi durmuyor”

Konut fiyatlarındaki yükselişin ardından kira sınırı uygulamasının da piyasanın gerçekliğinden uzak kaldığını vurgulayan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Piyasadaki kurallar, yüzde 25 sınırına uymuyor. Ev sahibi ve kiracı sorunu ile ilgili açılan davalarda İstanbul'da bir buçuk yıl, Ankara'da bir yıl sonraya gün veriliyor. Arabuluculuk sistemi de sorunu çözecek gibi durmuyor” dedi.

“Sektör temsilcilerinin görüşleri alınmadı”

“Yüzde 25 sınırının uzatılması sorunların büyümesine, kiracı ve ev sahibi arasındaki çatışmaların artmasına sebebiyet verebilir” ifadelerini kullanan Taylan, “Aynı binada bir kiracı 15 bin TL verirken, başka bir kiracı eskiden bu yana aynı dairede oturduğu için 3 bin TL kira ödüyor. Eski kiracıya yüzde 25 zam yapılacak. Bu olacak şey mi? Alım gücü azaldı, o kira ile geçinmek zorunda kalanlar var. Bu düzenleme zaten uygulanmıyordu. Sektörün kira sınırından ziyade daha köklü, kalıcı çözümlere, hızlı şekilde kontrol edilmeye ihtiyacı var” diye konuştu. Taylan, düzenleme hazırlanırken sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmadığını da sözlerine ekledi.

6 aydan kısa süreli kontrat

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Dr. Mustafa Koçak, kirada yüzde 25 sınırının uzatılmasının ardından ev sahiplerinin de farklı alternatifleri değerlendirmeye başladığını anlatarak, “Kira artışı sınırının ardından ev sahipleri genelde iki seçeneği tercih ediyor. Bazıları konutlarını satmaya başladı. Evleri boş olanlar da ya 6 aydan kısa süreli kontratlar yapıyor ya da günlük ve haftalık gibi daha kısa süreli kiralamalara yöneliyor. Yüzde 25 sınırının uzatılması kısa süreli kiralamaları daha da artıracağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.