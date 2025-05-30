Kiralık konutlarda 'zirve' düşüşü
İstanbul’daki 6,2’lik deprem kiralık tercihlerini değiştirdi. Asansörlerin çalışmaması, elektrik kesintileri “yüksek katlı daire, rezidans”ta oturma hayallerini, alt katlara bıraktı. Uzmanlar, yönetmeliğe uygun yeni binalarda ve zemini sağlam görülen bölgelerde alt kat daire kiralarının yüzde 30-40 arttığını, yüksek katların ise tutulmayarak yüzde 10-17 düştüğünü söyledi.
Hamide HANGÜL
İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremle birlikte gözler yeniden zemini sağlam, deprem yönetmeliğine uygun yapılara çevrildi. Mega kentte hissedilen 6,2’lik deprem, emlak piyasasını da kiralık tercihlerini de etkilerken, özellikle yüksek katlı binalarda kat sakinleri arasında yaşanan panik, asansörlerin çalışmaması, yer yer elektrik kesintileri gibi durumlar yüksek kat tercihlerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.
Bu durum yüksek kattaki dairelere ilgiyi azaltırken, alt katlardaki konutlara talebi artırdı. Böylelikle fiyatlar da depremle değişen arz – talebe göre yeniden şekillenmeye başladı. İstanbul’da deprem sonrası en çok deprem yönetmeliğine uygun yeni binalar ve zemini sağlam bölgelere ilginin arttığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, bu durumun bölge tercihlerini de değiştirdiğini vurguladı.
“Sarıyer, Zekeriyaköy’e talep attı”
Araç, İstanbul’da değişmeye başlayan kiralık talebini şöyle özetledi: “Avcılar, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Bahçelievler ve Bakırköy’de daha eski binalardaki oturan insanlar, en çok da sahil boyunda oturanlar bir panikle ev arayışına girdi. Bu 6 Şubat’ta da böyle olmuştu. Yine Avcılar, Bahçelievler, Kocasinan’da oturan ve evlerinde problem olan kişiler ev değiştiriyor. Yani evinde çatlak olan, binası eski olan ya da hasarlı gibi olan binaları değiştirmeye başladılar.” İstanbul Avrupa Yakası’nda talebin Başakşehir’in yanı sıra, Sarıyer, Zekeriyaköy’e, Anadolu Yakası’nda ise Beykoz’a kaymaya başladığına işaret eden Şenay Araç, “Sarıyer çok tercih ediliyor. Zekeriyaköy’deki müstakil evlere taşınmalar arttı” diye konuştu.
“Halkalı ve Zeytinburnu’ndan Şişli bölgesine gidişler var”
Ev arama kriterinin artık değiştiğini ve sağlamlığın ön plana çıktığını vurgulayan Araç, “Mesela Zeytinburnu’nda oturan bir kişi, şimdi o bölgede deprem yönetmeliğine uygun yeni bina arıyor. Halkalı’nın belli bölgesinde, Küçükçekmeci’nin göle yakın kesimlerinde eski bloklarda oturanlar da zemini sağlam olan Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy tarafına gelmeye başladılar” diye konuştu.
“Zeytinburnu, Beylikdüzü Avcılar’da %30 geri gitti”
Bölgeler arası talep değişiminin fiyatları da etkilediğine işaret eden Şenay Araç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu gibi bölgelerde kiralar yüzde 30 geri gitti. Yeşilköy’de insanlar eski binaları depremden sonra kentsel dönüşüme gidişi hızlandırdı. Binada anlaşamayanlar deprem sonrası dönüşüme daha sıcak bakmaya başladılar. Sadece benim bildiğim, geçen hafta Bakırköy’de 5 tane bina kentsel dönüşüme girdi.”
“Yüksek katları artık arayıp soran yok”
İstanbul’da hissedilen 6,2 şiddetindeki depremin kiralık dairelerde kat tercihlerini de değiştirdiğine işaret eden Şenay Araç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela Maslak bölgesi çok sağlam bir bölge. Elimizde rezidans tarzı yerler var, 22’nci katta, ancak hiç arayıp soran yok. Yüksek katlı yerlere insanlar deprem korkusu nedeniyle tutmuyorlar artık.
100 bin liraya 3 artı 1 dairemiz vardı, bir günde verebileceğimiz bir daire, daha önce 2 artı 1’ini 75 bin liraya vermiştik. Ancak veremedik, fiyat düştük, 100 bin liradan 85’e düştük mesela. Yüksek katlarda kiralık fiyatlarında yüzde 17-18 bir gerileme oldu. İnsanlar yüksek kat istemiyor. Depremi yüksek katta yaşayan insanlar daha şiddetli hissettiler. Çünkü asansörler bir süre durdu, elektrikler kesildi o nedenle insanlar artık yüksek katlı yerleri tercih etmiyor.”
Değerleme’ uygulamasıyla balon fiyatlar önlenecek
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, taşınmaz değerlerinin adil bir şekilde belirlenmesini amaçladığı ve 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul, 2027 yılının ortasına kadar 81 ilde devreye alınacak “Değer Bilgi Merkezi” uygulamasını da değerlendiren Şenay Araç, yeni uygulamayla fiyat manipülasyonunun önüne geçileceğini söyledi.
Şenay, “Yapay zekâ destekli bu sistem sayesinde, artık bir dairenin, arsanın ya da arazinin gerçek piyasa değeri sokak sokak, cadde cadde tespit edilebilecek. Bir gayrimenkulün değeri artık subjektif değil, objektif verilere dayanarak belirlenecek. Fiyat manipülasyonları, balon fiyatlar ve aldatıcı ilanlar tarihe karışacak. Artık bir evin bulunduğu sokaktaki gerçek satış değeri, Değer Bilgi Merkezi üzerinden kolaylıkla görülebilecek.”
Başakşehir’de daire kalmadı kiralıklar 25’den, 35 bin TL’ye çıktı
Deprem sonrası insanların Başakşehir'e talebinin arttığına işaret eden Şenay Araç, “Avcılar’da oturanlar Başakşehir’in daha iç kısımlarına, Kayaşehir’e, Ispartakule’de yeni yapılan binalara taşınmaya başladı. Şu anda Başakşehir’de ev kalmadı, kiralık daire yok. Bu durum fiyatları da etkiledi. Daha önce 25 bin TL olan 2 artı 1 daireler şu anda 35 bin TL oldu. Kayaşehir’de 30 bin TL’yse 40-45 bin TL oldu. Çünkü o bölgeler hem konut anlamında yeni konutlar var, deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Hem de daha çok alternatif var. Deprem sonrası İstanbul’da yüksek katlara talep düşerken, zemini sağlam olan bölgelerde ve daha alt katlardaki dairelerde kira fiyatlarında yüzde 30-40 arasında bir artış söz konusu oldu” değerlendirmesinde ulundu.