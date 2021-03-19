Kiralıkta 1.500 TL altında ev bakıyoruz

Emlakjet’in Şubat 2021 Gayrimenkul Raporu Kiralık Dosyası'na göre kiralık ev arayanların yüzde 47’si 1.500 TL altı arıyor. Yüzde 36’sı ise 1.500-2.500 TL arasında olan evlere bakarken, 5 bin TL üzeri kiralık dairelere ilgi ise yüzde 5’te kaldı. Şubat ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Şubat 2021 itibarıyla Türkiye genelinde kiralık ev arama bütçesi kullanıcıların yaklaşık yarısında 1.500 TL’nin altında. İkinci grup ise 1500 ila 2.500 bin TL arasında ev bakıyor. İkisinin toplamı yüzde 80” dedi. İstanbul’da ise 1.500 TL ile 2.500 TL arasında kiralık bütçeye sahip olanların çoğunlukta olduğunu belirten İdikat, Ankara, İzmir ve Antalya’da ise en çok 1.500 TL’den az kiralık dairelerin ilgi gördüğünü açıkladı. Tolga İdikat, kullanıcıların yüzde 46’sının ise 2 aydan uzun süredir kiralık konut aradıklarını söyledi.

Kiralık arzı düşük

İnsanların artan gayrimenkul fiyatlarından dolayı ev sahibi olmak yerine kiraya kaymasının kira fiyatlarını yukarı çektiğini anlatan İdikat, “Emlakjet verilerine göre kiralık aramaları bu ay ocak ayına göre yüzde 5, 2020 yılı aylık ortalamasına göre ise yüzde 18 daha fazla gerçekleşti. Talebin artarken arzın kısıtlı olması kiralık piyasasını zorluyor” dedi. Konut kredi faiz oranlarında bu yaz yeniden bir indirim beklediklerini kaydeden İdikat, “Düşen kredilere bağlı olarak insanlar ev sahibi olunca kiralarda artış olmayacak. Aksi taktirde yükseliş sürecek” yorumunu yaptı.

40 yaş üzeri, yüksek fiyat veriyor

Yaş kategorilerine göre ise kiralık ev bütçesi 1.500 TL ile en az 18-25 yaş grubunda olurken, 5 bin TL üzerindeki en yüksek bütçe ise 40-55 yaş grubunda oldu. Emlakjet verileri doğrultusunda emlak piyasasını değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Eşiyok ise nisan ayı ile birlikte kiralık konut arayışında hızlı bir artış beklediğini ifade etti. Ancak belirli bölgelerdeki stok sıkıntısı nedeniyle birçok kiracının istediğini bulmakta çok zorlanacağını belirten Eşiyok, “Kira fiyatları artmaya devam edecek” dedi.