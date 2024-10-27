KKM'den çıkışlar konuta gitti

Konut sektörü 2025 yılına umutlu giriyor. Satışlarda yılın son çeyreğinde başlayan canlanmanın önümüzdeki yıl artarak devam etmesi bekleniyor.

Yapılan araştırmalarda konut alımlarındaki artışta; 1 Temmuz’da devreye giren BES teminatı uygulamasının etkili olduğu görülüyor. BES katılımcılarının 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulaması kapsamında birikimlerinden çektikleri paranın yüzde 92’si ile konut alımı yaptıkları belirtiliyor. Satışları hareketlendiren bir başka kaynak ise KKM ve banka mevduatlarından sektöre olan kayışlar. Yılın ikinci yarısı itibarıyla KKM ve banka mevduatlarından dişe dokunur bir rakamın konut alımı için kullanıldığı görülüyor. Öte yandan yastıkaltı diye tabir edilen altın birikimlerinin de konut yatırımına döndüğü ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış tüm hızıyla devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre KKM bakiyesi geçen hafta, veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı oransal düşüşünü kaydederek, yüzde 4 ve 58 milyar 336 milyon liralık azalışla 1 trilyon 412,1 milyar liraya düştü. KKM stoku Ağustos 2023’te 3,4 trilyon lira ile rekor kırmış ardından Merkez Bankasından gelen düzenlemelerle gerilemeye başlamıştı. Bu fondan çıkan kayda değer birikimlerin konut sektöründe değerlendirildiği ifade ediliyor. Yatırımcıların özellikle ‘fiyatı düşen ve alım fırsatı veren’ projelere yöneldiği ve alımları güçlendirdiği belirtiliyor.