Komşu'da kiralar patladı! 70 metrekare ev için 57 bin TL isteniyor

Yunanistan’ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinde kira fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Gayrimenkul ilanlarına göre yaklaşık 70 metrekarelik bir dairenin aylık kirası artık çoğu bölgede 700 Euro'nun altına düşmezken, bazı semtlerde bu rakam 1100 Euro'yu aşıyor. Artan konut maliyetleri, kiracıların bütçesi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Kiracılar gelirlerinin büyük bölümünü konuta harcıyor

diaNEOsis tarafından yapılan konut krizi araştırmasına göre kiracılar, konut maliyetlerinden en fazla etkilenen grup haline geldi.

Araştırmaya göre kiracıların yüzde 60’ı gelirinin yüzde 40’ından fazlasını kira ve konut giderlerine ayırıyor. Bu oran, kredi ödeyen ev sahiplerinden bile daha yüksek!

Yunanistan Merkez Bankası ise artan konut fiyatları, vergiler ve işletme maliyetleri nedeniyle sorunun daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

Kuzey ve güney banliyöleri çok pahalı

Gayrimenkul platformu Spitogatos verilerine göre Attika’da kiraların en yüksek olduğu bölgeler genellikle kuzey ve güney banliyölerinde yer alıyor.

En pahalı bölgeler şunlar:

- Vouliagmeni

- Kolonaki-Lycabettus

- Voula

- Filothei

- Palaio Psychiko

- Glyfada

Bu bölgelerde kira fiyatları ortalamanın çok üzerinde seyrediyor. 2025 itibarıyla Attika’da kiracılar için en uygun fiyatlı bölgeler ise şunlar:

- Stamata

- Agios Stefanos

- Perama

- Kamatero

- Acharnes

Bu bölgeler, daha düşük kira seviyeleri nedeniyle kiracılar için alternatif seçenekler sunuyor.

Araştırmaya göre kiracıların yüzde 82’si, yenilenmiş ve enerji verimli evleri tercih ediyor. Mobilya tercihlerinde ise kiracıların yaklaşık yarısı mobilyasız evleri tercih ederken, diğer yarısı mobilyalı evlere de açık yaklaşıyor.