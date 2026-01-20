Komşu'da yazlık trendi değişiyor: Küçük metrekareye büyük ilgi!

Son dönemde Yunanistan’da tatil amaçlı konut satın alma eğilimi yalnızca yüksek bütçeli villa arayışından ibaret değil. Pazarın giderek çeşitlendiği ve farklı profilde alıcıların farklı beklentilerle hareket ettiği görülüyor. Emlak ve yatırım danışmanlığı şirketi Elxis’in araştırmasına göre hem metrekare tercihinde hem de lokasyon seçimlerinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor.

35-70 metrekare aralığı popüler

Elxis CEO’su Giorgos Gavrielidis’e göre 2025’in sonlarından itibaren küçük metrekareli tatil evlerine talep artmış durumda. Bu eğilimi güçlendiren iki temel faktör öne çıkıyor: daha düşük maliyetle satın alınabilir olması ve yatırım getirisi potansiyeli.

Alıcıların özellikle yeni inşa edilmiş 60-70 metrekare büyüklüğünde, iki yatak odalı evlere yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bunun yanında 35-45 metrekare aralığında, tek yatak odalı daha kompakt konutlara da dikkat çekici bir talep oluşuyor. Bu küçük dairelerin büyük ölçüde kısa dönem kiralama platformları için tercih edildiği ifade ediliyor.

Lüks konut piyasası hâlâ güçlü

Küçük konutlara yönelim artsa da lüks segmentin hız kesmediği vurgulanıyor. Elxis verilerine göre 2025’te satılan her dört tatil evinden biri 600 bin Euro seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Bu oran, önceki yıllara kıyasla yaklaşık üç katlık bir artış anlamına geliyor.

Yeni yapılmış tatil evlerinde ortalama satış fiyatı 450 bin Euro'ya yükseldi. Bu seviyenin, bir önceki yıla göre yüzde 37,3 artışa işaret ettiği belirtiliyor. Alıcıların daha yüksek standartlara sahip, daha donanımlı evler için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğu kaydediliyor.

Avrupalılar daha pahalı evleri seçiyor

Raporda, özellikle Hollanda, Belçika, Almanya ve ABD’den gelen alıcıların 2024’e göre yüzde 43 daha yüksek fiyat aralığındaki konutları tercih ettiği bilgisine yer veriliyor. Bu tablo, Yunanistan’ın yalnızca uygun fiyatlı tatil değil, aynı zamanda premium yaşam ve yatırım hedefi olan kesimler için de cazibesini artırdığını gösteriyor.

Yeni yıldızlar: Kalamata ve Selanik

Elxis, 2026 yılında yeni yükselen lokasyonlarda ilginin artmasını bekliyor. Özellikle Mora Yarımadası'nın güneyindeki Kalamata ve Selanik öne çıkıyor. Selanik’in, Atina ve çevresini kapsayan tarihi bölge Attika'ya kıyasla daha erişilebilir bütçelerle premium alternatif olarak konumlandığı aktarılıyor.

Bununla birlikte Girit ve İyon adaları talebin güçlü kaldığı bölgeler arasında sayılıyor. Özellikle Korfu adasının yüksek ilgi görmeyi sürdüreceği öngörülüyor.

Oturum mu yatırım mı?

Alıcı motivasyonlarında da net bir ayrım dikkat çekiyor. Alman ve Fransız alıcılar daha çok kendi kullanımına yönelik evlere yönelirken, Hollandalı ve İsrailli alıcıların temel motivasyonu yatırım getirisi oluyor. Bu grup, kısa dönem kira geliri ile uzun vadeli değer artışını birlikte hedefliyor.