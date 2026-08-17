Komşu'dan ev sahiplerine 3 yıllık vergi muafiyeti

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Yunanistan’da konut ve kira sorununa karşı devreye alınan vergi teşvikinde geri sayım başladı. Uzun süredir boş olan ya da kısa dönem kiralamada kullanılan konutlarını uzun dönem kiraya veren mülk sahipleri, belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde 36 aylık kira gelirleri için gelir vergisinden tamamen muaf tutulacak. Mevcut düzenlemenin yıl sonunda sona erecek olması nedeniyle ev sahiplerinin işlemlerini tamamlamak için önünde sınırlı süre kaldı.

36 aylık kira gelirinden vergi alınmayacak

Düzenlemeye göre şartları sağlayan mülk sahipleri, konutlarını uzun dönem kiraya vermeleri halinde üç yıl boyunca elde ettikleri kira gelirleri üzerinden gelir vergisi ödemeyecek.

Teşvikin temel amacı, boş tutulan veya kısa dönem kiralamaya ayrılan konutların yeniden uzun dönem kiralık piyasasına dönmesini sağlamak. Böylece piyasadaki kiralık konut arzının artırılması ve kiralar üzerindeki baskının hafifletilmesi hedefleniyor.

Son tarih 31 Aralık 2026

Vergi avantajından yararlanmak isteyen ev sahipleri açısından en kritik nokta ise takvim.

Mevcut düzenleme 31 Aralık 2026'da sona erecek. Üstelik bu tarihe kadar yalnızca başvuru yapılması yeterli değil. Vergi muafiyetine uygun kira sözleşmesinin de tamamlanmış olması gerekiyor.

Düzenlemenin 2027'de de devam etmesi yönünde çağrılar bulunmasına rağmen hükümetin süreyi uzatıp uzatmayacağı henüz netlik kazanmadı. Nihai kararın 2027 bütçesinin parlamentoya sunulacağı dönemde belli olabileceği belirtiliyor.

Vergi muafiyetinden kimler yararlanabilecek?

Düzenleme herkesi kapsamıyor. Vergi avantajından yararlanabilmek için konutun belirlenen kriterlerden birini karşılaması gerekiyor.

Buna göre en az üç yıldır boş olduğu beyan edilen konutunu uzun dönem kiraya verenler ile daha önce kısa dönem kiralama amacıyla kullanılan konutlarını uzun dönem kiralık piyasasına döndüren gerçek kişiler teşvikten yararlanabilecek.

Konutun elektronik uzun dönem kira sözleşmesiyle yalnızca konut amacıyla kullanılması gerekiyor. Standart uygulamada kira sözleşmesinin en az üç yıl sürmesi şartı bulunuyor.

Airbnb’den uzun dönem kiraya dönene de vergi avantajı

Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri kısa dönem kiralamaları kapsaması.

Daha önce kısa dönem kiralama sisteminde kullanılan bir konutun uzun dönem kiraya verilmesi durumunda da üç yıllık gelir vergisi muafiyetinden yararlanılabiliyor. Ancak ev sahibinin taşınmazın daha önce kısa dönem kiralamada kullanıldığını ilgili kayıt ve beyannamelerle kanıtlaması gerekiyor.

Boş konutlarda ise taşınmazın önceki durumunun E2 vergi formunda görülmesi şart. Sadece ev sahibinin konutun boş olduğunu beyan etmesi yeterli sayılmıyor.

120 metrekare sınırı var

Vergi muafiyeti, şartları karşılayan 120 metrekareye kadar olan konutları kapsıyor. Her bakmakla yükümlü olunan çocuk için bu sınıra ilave 20 metrekare eklenebiliyor.

Muafiyet, normal koşullarda kira gelirlerinden alınacak yüzde 15 ile yüzde 45 arasındaki gelir vergisini kapsıyor.

Ancak düzenleme ev sahiplerini bütün mali yükümlülüklerden kurtarmıyor. Mülk sahipleri Yunanistan’daki emlak vergisi ENFIA'nın yanı sıra sigorta ve konutun kiraya verilmesiyle bağlantılı diğer giderleri ödemeye devam edecek.

Kira sözleşmesinin elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor

Vergi muafiyetinden yararlanmak için kiracı bulmak ve sözleşme imzalamak da tek başına yeterli değil.

Uygun kira sözleşmesinin Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu AADE'nin myProperty sistemi üzerinden elektronik olarak kaydedilmesi gerekiyor. Depozito alınmış veya taraflar arasında sözleşme imzalanmış olsa bile gerekli elektronik bildirim yapılmadığında vergi avantajı elde edilemiyor.

Bu nedenle düzenlemeden yararlanmak isteyen ev sahiplerine işlemlerini son güne bırakmamaları, kiracı bulma ve sözleşme sürecini kasım sonu veya aralık başına kadar tamamlamaları öneriliyor.

Düzenleme 2024'ten bu yana uygulanıyor

Üç yıllık vergi muafiyeti, 8 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında şartlara uygun olarak yapılan kira sözleşmelerini kapsıyor.

Yunan hükümetinin teşviki 2027'ye uzatıp uzatmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Bu nedenle mevcut düzenlemeden yararlanmak isteyen ev sahipleri için 31 Aralık 2026 kritik eşik olarak öne çıkıyor.