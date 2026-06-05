Komşu'nun konut piyasasında dikkat çeken değişim

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Dünya çapında faaliyet gösteren bir emlak şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Yunanistan’daki gayrimenkul işlemlerinde en büyük payı eski konutlar oluşturuyor. Özellikle ekonomik açıdan daha erişilebilir fiyatlara sahip olan 20 yaş ve üzerindeki evler, alıcıların ilk tercihi haline geldi.

Yeni konut arzı talebi karşılamıyor

Uzmanlar, son yıllarda konut talebinin hızla artmasına rağmen yeni konut üretiminin aynı hızda yükselmediğine dikkat çekiyor. Bu durum, alıcıları mevcut ve daha eski konut stokuna yönlendiriyor.

Fiyat artışları alıcı davranışlarını değiştirdi

Yunanistan’da konut fiyatları son yıllarda düzenli olarak yükseliş gösteriyor. Özellikle Atina ve çevresindeki bölgelerde metrekare fiyatlarındaki artış, bütçesini korumak isteyen alıcıları daha eski yapılara yönlendiriyor.

Atina hâlâ en çok ilgi gören bölge

Araştırma, ülkenin en büyük gayrimenkul hareketliliğinin Atina ve çevresinde yaşandığını ortaya koydu. Başkentte hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor.

Yunanistan’daki gayrimenkul piyasasında yabancı yatırımcıların etkisi sürüyor. Özellikle Avrupa dışından gelen yatırımcıların konut alımları, fiyatların yüksek seyretmesinde önemli rol oynuyor.

Eski evler yenileme potansiyeli sunuyor

Uzmanlara göre alıcıların eski konutlara yönelmesinin bir diğer nedeni de yenileme imkânı. Daha düşük fiyatla satın alınan evler, tadilat sonrası değer kazanabiliyor. Bu durum yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Piyasa daha seçici hale geldi

Gayrimenkul uzmanları, Yunanistan emlak piyasasının artık daha olgun ve seçici bir yapıya dönüştüğünü belirtiyor. Alıcılar, geçmiş yıllara göre daha fazla karşılaştırma yapıyor ve fiyat-performans dengesine önem veriyor.

Konut krizinin etkileri sürüyor

Yunanistan’da konut maliyetlerinin yükselmesi ve kiraların artması, konut erişilebilirliğini zorlaştırmaya devam ediyor. Bu nedenle daha uygun fiyatlı eski yapılar ön plana çıkıyor.

Sektör temsilcileri, Yunanistan konut piyasasının hızlı yükseliş döneminden çıkarak daha dengeli bir büyüme sürecine girdiğini ifade ediyor. Ancak mevcut arz sorunu nedeniyle fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının kısa vadede devam etmesi bekleniyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, önümüzdeki dönemde de eski konutların piyasanın merkezinde kalabileceğine işaret ediyor. Yeni konut üretiminin talebi karşılayamaması ve fiyatların yüksek seyretmesi nedeniyle alıcıların uzun süre daha eski yapılara yönelmesi bekleniyor.