Konut aidatı maksimum yüzde 80 artmalı

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, “İyi bir işletme bütçesi yapılması şartı ile 2023 bütçesinde minimum yüzde 65 ile maksimum yüzde 75-80 oranlarında artışlar olması gerekiyor. İşletme bütçesi de toplam bağımsız bölüm sayısına bölünerek aidat belirleniyor" dedi.

Sağır, "Sitelerde yüzde 75-80'lere çıkan aidat artışının yüzde 54'ü personel kaynaklı. Kapıdaki güvenlikleri akşam ve sabah nöbetleriyle düşünün. Özel güvenliklerin maliyeti yüksek. Asgari ücretten yüksek maaş alıyorlar. 1 güvenlik personelinin maliyeti 17-18 bin liralarda” diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da kira ile yarışan yüksek oranlı aidatların hanehalkı bütçesini zorladığına dikkati çekti.