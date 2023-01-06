Konut aidatı maksimum yüzde 80 artmalı
Konut sahipleri ile site yönetimlerini zaman zaman karşı karşıya getiren aidat tutarlarının belirlendiği genel kurul dönemine girilirken, yüksek aidat artışlarıyla karşılaşılmaması için ev sahiplerinin söz konusu toplantılara katılımı önem taşıyor.
Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, “İyi bir işletme bütçesi yapılması şartı ile 2023 bütçesinde minimum yüzde 65 ile maksimum yüzde 75-80 oranlarında artışlar olması gerekiyor. İşletme bütçesi de toplam bağımsız bölüm sayısına bölünerek aidat belirleniyor" dedi.
Sağır, "Sitelerde yüzde 75-80'lere çıkan aidat artışının yüzde 54'ü personel kaynaklı. Kapıdaki güvenlikleri akşam ve sabah nöbetleriyle düşünün. Özel güvenliklerin maliyeti yüksek. Asgari ücretten yüksek maaş alıyorlar. 1 güvenlik personelinin maliyeti 17-18 bin liralarda” diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da kira ile yarışan yüksek oranlı aidatların hanehalkı bütçesini zorladığına dikkati çekti.