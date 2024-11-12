Konut almak için uygun zaman mı? Uzmanlara göre 'fırsat' var!

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından öneminden bahsederek, Türkiye'de konut talebinin her zaman yüksek olduğunu söyledi.

Sektörün yıl sonu beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Çekici, şu değerlendirmeleri paylaştı: "Yıl sonu satışlar geçen yılın (1 milyon 226 bin adet) altında kalmayacak, üstüne de çıkacaktır. Geçen sene deprem baz etkisi vardı, satışların bu sene daha iyi olacağını düşüyoruz" dedi.

Çekici şöyle devam etti: "Proje satışlarının artmasını istiyoruz, bunun için de faiz ibresinin aşağı dönmesi lazım. Günü kurtaran müdahalelerin değil, bir konut politikası, gayrimenkul ekosisteminin oluşması için kamu-STK-akademi birleşmemiz, bir masada bir araya gelmemiz gerek. Ortak akılla yeni yola yürümemiz gerek, bu tür iniş-çıkışlar sektörümüzü çok zor durumda bırakıyor. Günü birlik çözümlerle bir yere kadar götürebiliriz, günlük satışların iyi olması bizi mutlu etmiyor satışların sürdürülebilir olması gerek."

'Yatırımcılar için fırsat'

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yılın 9 ayında 2023'ün aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya yükseldiğini belirterek, talebin de yüksek olduğunu söyledi.

Sektörün ciddi anlamda ivmelendiğini dile getiren Özgün, "Önümüzdeki dönemde fiyatların artacağını düşünen ve bugüne kadar beklemede olan yatırımcı konut almayı tercih etti ve konut talep etmeye başladı. Bu beklentiyle birlikte yıl sonunda toplam satış adetlerinin 1,3 milyon adet seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Şu an itibarıyla reel olarak konut fiyatları düşmeye devam ediyor. Bu yatırımcı için bir fırsattır." görüşlerini kaydetti.