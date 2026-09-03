Konut arzı arttıkça afetzede illerdeki kira enflasyonu yavaşlıyor

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Analizde, “Dep­rem bölgesindeki iller, dep­rem nedeniyle kiraların belir­gin biçimde etkilendiği iller ve diğer iller. Çevrim içi kira­lık ilan fiyatlarını kullanarak yapılan karşılaştırma dikkat çekici bir görünüm ortaya ko­yuyor. Deprem illerinde kira enflasyonu, 2023 ve 2024 yıl­larında diğer iki grubun be­lirgin biçimde üze­rinde seyrederken konut teslimlerinin hızlandığı 2025 yı­lında yavaşlama­ya başlıyor.

Başka bir ifadeyle, dep­rem sonrasında ko­nut arzındaki kayıpla birlik­te hızlanan kira artışlarının, arzın yeniden güçlenmesiy­le birlikte göreli olarak ivme kaybettiğini gözlemliyoruz" denildi. TCMB'nin Yapısal Ekonomik Araştırmalar Ge­nel Müdürlüğü’nde araştır­macılar Ali Arda Dalseçkin, Süreyya Güder Köşgeroğlu ve Muhammed Ham­za Kayrıcı tarafın­dan hazırlanan "Deprem Bölgesi Konut Arzı ve Böl­gesel Kira Enflas­yonu Gelişmele­ri" başlıklı analiz bankanın blog sayfası Merke­zin Güncesi'nde yayımlandı.

Depremden dolaylı etkilenen illerde kira enflasyonunun, 2024 ve 2025 yıllarında di­ğer illere yakın seyrederken 2026 yılında belirgin biçim­de daha düşük gerçekleştiği bildirilen analizde, "Bu çer­çevede, deprem bölgesinde­ki konut arzı artışının gerek deprem bölgesinde gerekse dolaylı etkilenen illerde kira artışlarını baskılamaya de­vam etmesi muhtemel gö­rünüyor" denildi. Analizde, özetle deprem sonrası konut stokunda gerçekleşen gerile­menin deprem bölgesindeki illerde ve göç hareketleri ara­cılığıyla da bazı diğer illerde kira enflasyonunu olumsuz etkilediği ifade edildi.