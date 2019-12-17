Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında yıllık 6,7 arttı

17 Aralık 2019

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77 oranında artarak 115,83 seviyesinde gerçekleşti.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,67 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,35, 0,42 ve 0,65 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 0,51 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,27 ve 5,94 oranlarında artış göstermiştir."