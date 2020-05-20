Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 15 arttı

20 Mayıs 2020

Konut Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 15,01, reel olarak ise yüzde 2,82 oranında arttı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artarak 125,41 seviyesinde gerçekleşti.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,82 oranında artış göstermiştir.



Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,33, 1,38 ve 1,22 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 11,71, 14,85 ve 16,36 oranlarında artış göstermiştir."