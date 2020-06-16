Konut Fiyat Endeksi yüzde yüzde 17 arttı

16 Haziran 2020

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,7, reel olarak ise yüzde 5,2 arttı.



Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.



Ayrıntılar şu şekilde:



"Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 oranlarında artış göstermiştir. "