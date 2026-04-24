Konut fiyatında artış kirada yavaşlama sinyali

Hamide HANGÜL

ABD-İran savaşı küre­sel ölçekte ve iç piya­sada beklentileri de değiştiriyor. Konut Geliştiri­cileri ve Yatırımcıları Derne­ği’nin (KONUTDER), Nielse­nIQ Türkiye ile yaptığı konut sektörü beklenti anketinin 2026 yılı ilk sonuçları açık­landı.

Türkiye’de sektörün, gelecek 6 ay beklentilerinin analiz edildiği anket, konut üreticilerinin; yaşanan son gelişmelerden sonra temkinli bir pozisyon aldıklarını, ayrıca yeni proje üretme iştahını ko­ruduklarını, konut üretimin­de orta ve uzun vadeye ilişkin olumlu beklentilerini sürdür­düklerini, jeopolitik gelişme­leri ise dönemsel bir etki ola­rak kabul ettiklerini gösterdi. Sektörün faiz ve kredili satış beklentileri de ankete yansıdı.

Buna göre, bir önceki dönem­de yüzde 100 olan faiz düşüş beklentisi, bu dönemde yüzde 54,2’ye düştü. Faiz beklentile­rindeki değişimle, kredili ko­nut satışlarının artacağını dü­şünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye geriledi. Kredili konut satışının aynı kalacağı­nı düşünenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi, azalma bekle­yenlerin oranı ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi.

Önümüzdeki 6 ayda fiyatta yükseliş beklentisi güçlendi

Gelecek 6 ayda 1. el konut satışlarının artacağını düşü­nenlerin oranı yüzde 68’den yüzde 41,7’ye gerilerken, üye­lerin yüzde 50’si satışların mevcut seviyede kalacağını öngördü. Konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin ora­nı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi. Artan maliyetler, fi­yatlar üzerinde belirleyici ol­maya devam etti. Toplam ko­nut maliyetlerinin artacağı­nı öngörenlerin oranı yüzde 83,3’e yükselirken özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisi yüzde 83,3 ile öne çıktı ve işçilik maliyetlerin­deki artış beklentisi de yüzde 70,8 seviyesinde öngörüldü.

“Üretim artar” diyenler yüzde 37,5’e çıktı

Konut üretiminin artaca­ğını düşünenlerin oranı ise yüzde 28’den yüzde 37,5’e çı­karken üyelerin yüzde 54,2’si üretimin aynı seviyede kala­cağını öngördü. Üyelerin yüz­de 58,3’ü kentsel dönüşüm kapsamında üretimin artaca­ğını düşünürken, söz konusu oranın bir önceki döneme gö­re sınırlı bir gerileme göster­diği ölçüldü. Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80’den yüzde 62,5’e geriledi. Aynı kalacağını öngö­renlerin oranı yüze 37,5’e yük­seldi. Bu durum kira artış hı­zında yavaşlama sinyali verdi.

“Üretim tarafı güçlü duruş sergiliyor”

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, anket sonuçlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, son dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve özellikle Körfez bölgesinde artan jeopolitik risklerin, sektör beklentilerinde daha temkinli bir tabloyu beraberinde getirdiğini söyledi. Yılmaz, “Bir önceki dönemde oldukça güçlü olan faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, kredili satışlara yönelik öngörülere de doğrudan yansımış durumda” dedi.

Sektörün, üretim tarafında güçlü bir duruş sergilediğini gördüklerini dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Üretim artışı beklentisinin yükselmesi ve üyelerimizin önemli bir kısmının yeni projelere devam etme kararlılığı, konut sektörünün yaşanan bu süreci dönemsel bir dalgalanma olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Maliyetler cephesinde ise özellikle malzeme fiyatlarındaki artış beklentisinin güçlenmesi, konut fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor.”

Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin, gayrimenkul yatırımlarının yönünü yeniden etkileyebileceğini gördüklerini dile getiren Yılmaz, “Özellikle Dubai gibi pazarlara yönelen yatırım iştahının bir miktar yeniden Türkiye’ye kayabileceğine yönelik beklentiler, yabancıya konut satışlarında sınırlı da olsa bir toparlanma sinyali oluşturuyor. Türkiye; güçlü iç pazarı, stratejik konumu ve sunduğu erişilebilir yatırım ortamı ile yatırımcıya uzun vadeli güven sunan bir ülke. Özellikle küresel ölçekte artan riskler, Türkiye’nin yeniden ‘güvenli liman’ olarak değerlendirilmesini destekleyen bir zemin oluşturuyor” dedi.

Yeni projeler yolda

KONUTDER’in anketinde, üyelerin yüzde 70,8’i gelecek 6 ay içinde yeni proje geliştirmeye veya satışa başlamayı planladığını belirtti. Ayrıca, son yılların en düşük seviyelerine gerileyen yabancıya konut satışlarında ise jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden artış beklentisi oluşmaya başladı. Üyelerin yüzde 33,3’ü yabancıya satışların artacağını öngördü. 2025’in ikinci yarısı için düzenlenen ankette artış bekleyenlerin oranı yüzde 4 olarak kaydedilmişti.