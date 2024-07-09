Konut fiyatları artacak mı? Konut almak için uygun zaman mı? İşte sektörlerde değerlendirmeler!

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder), Sektörel Beklenti Anketi'nin ikinci çeyrek sonuçlarını yayınladı. Ankette markalı konut üreticisi firmaların tepe yöneticilerinin beklentilerine yer verildi.

Buna göre dernek üyelerinin tamamı kredi faiz oranlarının gelecek 6 ayda artmayacağını, üyelerin üçte biri faizlerin gerilemesini, üçte ikisi ise aynı kalmasını bekliyor. Kredi faizlerinin artmayacağı beklentisine paralel olarak kredili konut satışlarının ise artması öngörülüyor.

Konut fiyatları artacak mı?

Üyelerin yarısı konut fiyatlarının aynı kalacağını öngörürken; fiyatların artacağını düşününlerin sayısında da önceki ankete göre düşüş gözleniyor. Buna göre, fiyatların artacağını düşünen üye sayısı yüzde 63.6’dan yüzde 36.4’e inerken, fiyatların ineceği yönde görüş verenlerin oranı yüzde 13.6’da kalmış bulunuyor.

Üyelerin yarısından fazlası (yüzde 59.1) gelecek 6 ay içinde sıfır konut satışında herhangi değişim yaşanmayacağı görüşünde. Geçen dönemde konut satışlarının azalacağını düşünen üye oranı yüzde 59.1 iken, bu dönemde bu oran yüzde 27.3’e inmiş, artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 4.5’ten yüzde 13.6’ya yükselmiş durumda.

Konut almak için uygun zaman mı?

CNBC-e'de Emlak Günlüğü programına katılan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gayrimenkul sektöründe alım dönemi olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanların şu anda birinci önceliğinde vadeli mevduat var. Uzun vadeli bakınca borsa ve gayrimenkul orta ve uzun vadede daha iyi kazanma imkanı veriyor. Gayrimenkul sektöründe de tam alım dönemi. Faizler aşağı geldiği zaman maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Vadeli mevduattan gayrimenkule dönüş için en uygun dönem."