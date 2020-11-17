Konut fiyatları eylülde yıllık bazda yüzde 27 arttı

Yaz aylarında, düşük seyreden faizlerin desteğiyle rekor kırdıktan sonra sonbaharla birlikte satış ivmesini kaybeden konut sektöründe fiyatlardaki nominal artış ise sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, eylül ayında yıllık bazda yüzde 27,3, bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 yükseldi. Reel artış ise yüzde 14 oldu.



Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) eylül ayında 146,7 seviyesine yükseldi. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre

İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,5, 1,3 ve 1,2 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 25,7, 27,2 ve

27,8 oranlarında artış gösterdi.