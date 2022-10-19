Konut fiyatları ne olacak? Sahibinden verilerine göre son durum

Yüksek enflasyon ile birlikte konut fiyatları da artışa geçti. Hem satın alımlarda hem kiralamada yaşanan fiyat artışı vatandaşları kara kara düşündürürken, eylül ayında konut fiyatları artış oranı yavaşladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verilerine göre hazırlanan rapora göre; Türkiye genelinde konut fiyatlarında artış devam ederken, artış oranı ise aylar sonra düştü. 15 ayın ardından ilk kez konut fiyatları artış oranı 1,9 puan azaldı. Yine konut talebi endeksi de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 16,7 azaldı.

Türkiye genelinde konut fiyatları metrekare başına 13 bin 766 Türk lirası olurken, metrekare cari fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı. Stajyer maaş şu anda 1.650,11 Türk lirası seviyesinde bulunurken, yeni yılda stajyer maaşları merak ediliyor. Eğitiminin bir parçası olarak staj yapan öğrenciler, stajyer maaşı ne kadar olacak, sorusuna yanıt ararken, Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşlarının yeni yıldan itibaren artacağını duyurdu.

Cari fiyatlardaki yıllık artış oranının Ankara ve İzmir’de yavaşladığı gözlendi. Ankara’da yıllık artış oranı Ağustos’tan Eylül’e yüzde 203,3’ten 205,6’a, İzmir’de yüzde 180,4’ten 183,1’e yükseldi. Öte yandan, Ağustos’ta İstanbul’da yıllık cari fiyat artış oranı yüzde 238,8’den 229,4’e geriledi. İstanbul’da bir ayda yıllık fiyat artış oranında 9,4 puanlık düşüş kaydedildi. Satılık konut ilan metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 20 bin 588 TL’ye, Ankara’da 9 bin 307 TL’ye ve İzmir’de 15 bin 455 TL’ye yükseldi.

Konut fiyatları en çok bu illerde arttı

İlan satış fi yatları Eylül ayında da geçen yılın aynı ayına kıyasla bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut metrekare fi yatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller Mersin (yüzde 239,8), İstanbul (yüzde 229,4), Antalya (yüzde 229), Kocaeli (yüzde 222,1) ve Trabzon (yüzde 196,1) oldu. En düşük artışlar ise Eskişehir (yüzde 159,1), Manisa (yüzde 156,7), Kayseri (yüzde 154,1), Muğla (yüzde 147,7) ve Erzurum’da (yüzde 145,8) görüldü. Satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 2,8 (756.805’ten 778.180’e), İstanbul’da yüzde 3,3 (206.328’den 213.192’ye), Ankara’da yüzde 2,4 (72.816’dan 74.538’e), İzmir’de ise yüzde 7,3 (47.810'dan 51.278'e) oranında yükseldi.