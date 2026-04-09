Konut fiyatları patladı: Yapay zekâ piyasayı uçurdu

ABD’nin teknoloji merkezi San Francisco’da konut piyasası yeniden alevlendi. Son verilere göre şehirde ortalama konut satış fiyatı mart ayında 2,15 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik yükselişe işaret ederken, piyasada dikkat çeken en önemli unsur yapay zekâ (AI) sektörünün yarattığı yeni ekonomik dinamizm oldu.

Yapay zekâ patlaması fiyatları yukarı çekti

Uzmanlara göre San Francisco’daki fiyat artışının temel nedeni, yapay zekâ girişimlerinin oluşturduğu yeni iş alanları ve yüksek gelirli çalışan kitlesi. OpenAI, Anthropic ve benzeri şirketlerin büyümesiyle birlikte bölgede ciddi bir servet birikimi oluştu. Bu durum özellikle lüks konut segmentinde talebi hızla artırdı. Nitekim 5 milyon dolar üzerindeki satışlarda büyük sıçrama yaşanırken, 3 milyon dolar üzeri lüks daire satışları da rekor seviyelere ulaştı.

Arz dar, rekabet sert

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise konut arzındaki daralma oldu. Satışa çıkan konut sayısının azalması, talebin yüksek kalmasıyla birlikte fiyatları daha da yukarı taşıdı. Uzmanlar, alıcıların sınırlı sayıdaki ilan için yoğun rekabet içine girdiğini ve bu durumun fiyat baskısını artırdığını belirtiyor. Özellikle giriş seviyesindeki konutların piyasada azalması, zincirleme şekilde tüm segmentlerde fiyatların yükselmesine neden oluyor.

“K” tipi piyasa oluştu

Ekonomistler, San Francisco’da “K-şekilli” bir konut piyasası oluştuğuna dikkat çekiyor. Buna göre yüksek gelir grubuna hitap eden lüks konutlar hızla değer kazanırken, daha düşük segmentteki konutlara erişim giderek zorlaşıyor. Yapay zekâ sektöründen gelen nakit gücü yüksek alıcılar, piyasada belirleyici rol oynuyor.

Kriz beklentisi zayıf

Tüm bu hızlı yükselişe rağmen uzmanlar, 2008 benzeri bir konut krizinin yakın vadede beklenmediğini ifade ediyor. Bunun en önemli nedeni, alıcıların büyük bölümünün nakit ya da güçlü öz kaynakla hareket etmesi. Ancak yapay zekâ sektöründe olası bir yavaşlama durumunda piyasanın hızla soğuyabileceği de vurgulanıyor.