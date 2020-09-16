Konut fiyatları yıllık bazda %26 arttı

16 Eylül 2020

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak oldu.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,6 oranında artış göstermiştir. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,3, 1,3 ve 1,3 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 22,5, 25,3 ve 28,6 oranlarında artış göstermiştir. "