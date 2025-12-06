Konut fiyatlarını etkileyen yeni faktör: Piyasaya yön verdi

Küresel ölçekte konut talebini artık iklim değişikliği belirliyor. Gayrimenkul yatırımcılarının yüzde 80’inden fazlası, iklim risklerini ev alımında kritik bir başlık olarak görüyor.

İklim değişikliği satışları etkiledi

ABD’nin önde gelen emlak platformu Zillow, First Street ile ortaklaşa hazırladığı iklim risk puanlarını ilanlarda görünür kılmıştı. Yangın, sel ve aşırı sıcaklık gibi tehlikeleri renkli haritalarla gösteren özellik, emlakçıların “satışları düşürüyor” şikayetleri üzerine gizlendi. Kullanıcılar yalnızca First Street bağlantılarına yönlendirilirken iklim krizi sektörü doğrudan kırılgan hale getirdi.

Sıcaklar fiyatı aşağı çekti

Avrupa’da da tablo benzer. SSRN’de yayımlanan çalışma, 2009–2024 arasında İspanya’daki 47 şehirde aşırı sıcakların gayrimenkul değerlerini etkilediğini gösterdi. 35°C’nin üzerindeki her ekstra gün, satış fiyatlarını metrekarede 1,40 euro, kiraları ise 0,0059 euro azaltıyor. 2024 verilerine göre düşüş yılda yaklaşık 118 milyon euro satış kaybı anlamına geldi

İngiltere'de 6,3 milyon konut tehlike altında

Aşırı sıcaklıkların tetiklediği kuraklık ve yangın riskleri artarken, atmosferin ısınmayla daha fazla nem tutması güçlü yağışları da çoğaltıyor. İngiltere’de bugün 6,3 milyon konut sel tehdidi altında bulunuyor.

Emlak danışmanı Rachel Ollington, iklim etkilerinin artık alıcı davranışını doğrudan şekillendirdiğini belirterek, “10, hatta beş yıl önce hiç görmediğimiz biçimlerde artık gündemin bir parçası haline geliyor” dedi. Alıcıların sigorta maliyetlerini ve iklim riski raporlarını ilk aşamada talep ettiği ifade ediliyor.

Aşırı hava olaylarındaki artış sigorta sektöründe de baskı yaratıyor. İngiliz Sigortacılar Birliği, 2024’te konut hasar tazminatlarının 585 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Araştırmacılar, sigortanın pahalı veya erişilemez hâle gelmesinin “mülk değerlerini düşürerek daha geniş bir finansal kırılma riskini artırdığı” uyarısında bulunuyor.