Konut ilanlarındaki satış fiyatları m2'de yüzde 34,2 arttı

Sahibinden.com, emlak pazarındaki gelişmeleri takip etmek için istatistiki veri sağlamak ve gayrimenkul alıcı ve satıcıları ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı "Konut Piyasası Görünümü" raporunun ilkini yayınladı.

Eylül 2017’den Aralık 2020 sonuna kadar olan dönemi inceleyen ve bundan sonra her ay düzenli olarak paylaşılacak raporun ilk sayısında konut piyasasının canlanmasında düşük faizli konut kredilerinin üstelendiği role dikkat çekiliyor. Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, BETAM iş birliğiyle hazırlanan raporların ilki, kiralık ve satılık konut ilanlarının cari ve reel fiyat ile yayından kaldırılan ilanların yaşam sürelerine dair gelişmeleri inceliyor. Analizler Türkiye genelinde, iller düzeyinde ve ucuz konutlar-lüks konutlar ayrımında yürütüldü.

Satış fiyatları son üç yılda yüzde 50 arttı

"Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, satılık konut ilanlarındaki metrekare fiyatları 2017 Eylül-Aralık 2020 döneminde Türkiye genelinde yüzde 50 artış gösterdi. Üç büyük ilde en yüksek artış yüzde 60 ile İzmir'de görülürken, Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da yüzde 40 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2017 Eylülden pandemi dönemine kadar azalan reel satış fiyatları, geçen bahardan bu yana artışa geçti ve kayıplar önemli ölçüde telafi edildi. 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut ilanlarındaki satış fiyatları yüzde 34,2 oranında arttı. Böylece 2019 Aralık ayında metrekare cinsinden satılık konutların ilan fiyatları 2.624 TL iken 2020 Aralık ayında 3.521 TL’ye yükseldi.

Satılık konut ilanlarında Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre cari fiyatlarda (ilan fiyatları) büyükşehir statüsündeki 30 il içerisinde, en yüksek artışların kaydedildiği iller yüzde 60,6 ile Mardin, yüzde 57,1 ile Aydın, yüzde 55,3 ile Diyarbakır, yğzde 52,7 ile Muğla ve yüzde 52,1 ile Kahramanmaraş oldu. En düşük artışların kaydedildiği iller ise Trabzon, Kocaeli, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ oldu. Fiyat artışı bu illerde yüzde 24 ile yüzde 30 arasında kaldı.

2020 yılına kadar yatay seyreden satılık ilan sayısı ve satılan konut sayıları pandemiden sonra hızlı bir şekilde arttı. Rapora göre, bu dönemde uygulanmaya başlayan düşük faizli konut kredilerindeki büyük artış, satılık konut piyasasına canlılık getirdi.

Raporda tanımlanan "Ucuz Konutlar" ve "Lüks Konutlar" ilan satış fiyatları ise 2017 Eylül ayından 2020 Aralık ayına kadar enflasyonun altında bir artış yaşadı. Ancak lüks konutların ilan fiyatlarındaki artış son aylarda hızla artarak enflasyon artışını yakaladı. 2020 yılının Aralık ayında ucuz konutların ilan metrekare fiyatı ortalama 1.922 TL iken lüks konutların ilan metrekare fiyatı ortalama 10.585 TL olarak belirlendi. Rapora göre, 2020 yılının Haziran ayında kamu bankalarının vermeye başladığı düşük faizli konut kredileri lüks konutların reel fiyatlarında çok hızlı bir toparlanmaya neden olurken, ucuz konutlar kredi genişlemesinden lüks konutlar kadar etkilenmedi.

Kiralar ve satış fiyatları 2017’den bu yana artışta

Raporun başlıca bulgularına göre, 2017 Eylül ayından itibaren kiralar artan bir seyir izledi. Kiralık konut ilan metrekare fiyat verileri 2020 Aralık ayında yıllık olarak fiyatların yüzde 19 oranında arttığını gösteriyor. 2019 Aralık'ta 12,9 TL olan kiralık konut ilan metrekare fiyatı 2020 Aralık ayında 15,4 TL'ye yükseldi. Üç büyük ilde son bir yılda en yüksek kira artışı yüzde 24 ile İstanbul'da olurken, İzmir'de yüzde 18 ve Ankara'da yüzde 10'luk bir artış görüldü.

Büyükşehir statüsündeki 30 il itibarıyla kiralık konut ilan fiyatlarında en yüksek artışın kaydedildiği il yüzde 45,3 artışla Diyarbakır olurken, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin ve Sakarya’da yüzde 33,7 ile yüzde 38,6 arasında gerçekleşti. En düşük artışlar ise Van, Antalya, Ankara, Erzurum ve Bursa’da görüldü. Bu illerde ilanlardaki yıllık kira artışı yüzde 5 ila yüzde 13 arasında kaldi.

Raporda kiralık ilan sayılarının normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte artışa geçtiği dikkat çekiyor. Haziran’da uygulanmaya başlanan düşük faizli konut kredisi desteğinin kiralık konut piyasasına da canlılık getirdiği ve yaz aylarında kiralanan konutların toplam kiralık konut sayısına oranının yüzde 19’a kadar yükselerek dönemin en yüksek noktasına ulaştığı görülüyor.

"Platformumuz, ayda 62,7 milyon kullanıcıya ulaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, “Emlak kategorisi, ayda 62,7 milyon kullanıcıya ulaşan platformumuzun en hareketli kategorilerinden biri. Konut alım-satım ya da kiralamak amacıyla platformumuzu ziyaret eden kullanıcılarımıza karar aşamalarında destek olmak amacıyla sunduğumuz Emlak360 hizmetinin yanı sıra aylık yayınladığımız Emlak Endeksi çalışması için yeni bir işbirliğine gittik. BETAM ile yaptığımız işbirliği sayesinde, 2021 Ocak ayından itibaren her ay, emlak piyasasındaki gelişmeleri, bölge ve iller bazında daha yakından izleyerek, sektördeki verinin değerlendirilmesi konusunda nitelikli bir katkı sunacağız." dedi.

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise, "BETAM Türkiye’de köklü bir bilimsel araştırma geleneğini yerleştirmek, bu alanda yurt içinde ve yurt dışında kabul gören ve başvurulan bir araştırma platformu olmak amacıyla Şubat 2008’den bu yana faaliyet gösteren bir kurum. Bünyemizdeki kıymetli araştırmacıların uzmanlığı ile emlak sektörü konusunda toplumu bilgilendirecek ve yön gösterecek bir çalışma ortaya koyduk. İlk araştırmamız 2017’den bu yana olan değişimleri konu alıyor. Rapor, Ocak ayından sonra her ay güncellenerek kiralık ve satılık konut piyasalarındaki cari ve reel fiyat ile satış miktarlarına dair gelişmelere ışık tutacak." şeklinde konuştu.