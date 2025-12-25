Konut kredisi kullananlar iki yılda 431 bin kişi azaldı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de özellikle pandemiyle başlayan ve sonrasında da devam eden konut fiyatlarının çok hızlı artması, enflasyonist ortam, alım gücünün fiyatlara yetişememesi ve yükselen faiz oranlarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısı da azaldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Eylül 2025 verilerinden yapılan belirlemelere göre, son iki yılda konut kredisi kullanan kişi sayısı yaklaşık 431 bin kişi, son bir yılda ise 200 bin kişi azaldı. Böylelikle, Eylül 2023’te 1 milyon 997 bin 26 kişi olan konut kredisi kullananlar, bu yıl Eylül ayında 1 milyon 566 bin 377 kişiye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 725 bin 900 kişi vardı.

Son bir yılda dalgalı seyir

Konut kredisi kullanımının ise son bir yılda dalgalı bir seyir izlediği gözlemlendi. TBB 3. çeyrek verilerine göre, Haziran 2025’te 44 bin 775 kişi olan konut kredisi kullananların sayısı, Eylül 2025’te 54 bin 416’ya yükseldi. Böylelikle Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç ayda, yeni konut kredisi kullananlar yaklaşık 10 bin kişi arttı.

Geçen yıl üç aylık aynı dönemde ise yaklaşık 15 bin kişi artış gösterdiği belirlendi. Geçen yıl Eylül-Aralık 2024 döneminde konut kredisi kullanan kişi sayısı 24 bin 272 kişi artışla 61 bine çıkarken, takip eden Aralık 2024-Mart 2025 döneminde 16 bin 419 kişilik sert düşüşle 44 bin 542 kişiye geriledi. Bu yıl Mart-Haziran 2025 dönemindeki artış sadece 133’te kalırken, takip eden Haziran-Eylül 2025 çeyreğinde 54 bin 416’ya yükseldi.

Yeni girenler, çıkanları karşılamadı

TBB verilerine göre, 3. çeyrek itibariyle konut kredisi kullanan kişi sayısı 1 milyon 566 bin 747’ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 765 bin 47 kişi olmuştu. Bu da yaklaşık 200 bin kişinin azaldığını gösterdi. Yine Temmuz-Haziranı kapsayan üç aylık dönemde konut kredisi kullananlar 49 bin 69 kişi azaldı. Başka bir ifadeyle, konut kredisi borcunu tamamlayanlar fazla oldu. Bu tablo, üç ayda yeni konut kredisi kullanan kişi sayısının yaklaşık 10 bin kişiyle sınırlı arttığına işaret ederken, kredi borcunu kapatanların sayısının ise 5 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Yani, sisteme yeni girenler, sistemden çıkanları karşılamaya yetmedi.

Öte yandan konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 1 milyon 566 bin 747 kişiyle son 12 yılın en düşük kişi sayısına gerilerken, en son Mart 2023’te 1 milyon 498 bin kişiye ulaşıldığı görüldü. En yüksek kişi sayısına ise kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olduğu 2020 yılının Eylül ayında yaklaşık 2,4 milyon kişiyle ulaşılmıştı.

Verilere göre, Haziran-Eylül 2025 döneminde 54 bin 416 kişinin konut kredisi bakiyesi 68,3 milyar TL olurken, 3. çeyrek itibariyle 1 milyon 566 bin 377 kişinin bakiyesi 562,9 milyar TL’ye yükseldi. Önceki üç ayda 1,6 milyon kişinin konut kredisi bakiyesi 525,4 milyar TL olmuştu. Yine son bir yılda, yani Eylül 2024’den Eylül 2025’e konut kredisi kullananlar 1,7 milyondan 1,56 milyona gerilerken, konut kredisi bakiyesi aynı dönemde 420,8 milyar TL’den 562,9 milyar TL’ye yükseldi.