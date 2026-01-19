Konut piyasasında ocak sürprizi: Bir anda yükseldi!

İngiltere'de konut piyasasında yeni yılın ilk ayında görülen hızlı yükseliş, düşen mortgage faizleri ve enflasyondaki gerilemenin alıcı ilgisini canlandırmasına bağlanıyor.

Uzmanlar, artan ilan sayısı ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle satıcıların “gerçekçi” fiyat belirlemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Ortalama fiyat 9 bin 893 sterlin yükseldi

İngiltere’nin en büyük ve en popüler emlak ilan platformu Rightmove’un açıkladığı veriler, Ocak ayında piyasaya yeni çıkan konutların ortalama ilan fiyatının bir ayda 9 bin 893 sterlin arttığını ortaya koydu. Ulusal ortalama fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 daha yüksek seviyeye çıktı.

Bölgesel dağılımda çoğu bölgede artış görülürken East Midlands ve İskoçya düşüş yaşayan istisnalar oldu. İngiltere’nin Kuzeydoğu bölgesinde ise ortalama ilan fiyatları bir ayda yüzde 7 sıçrayarak 197 bin 264 sterline yükseldi. Doğu İngiltere bölgesinde artış yüzde 3 olurken ortalama fiyat 412 bin 555 sterlin seviyesine çıktı.

İlanların üçte birinde indirim var

Yükselişe rağmen piyasada satıcılar açısından koşulların kolay olmadığı vurgulanıyor. Rightmove, piyasadaki ilan sayısının yılın bu döneminde 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Buna bağlı olarak, satış yapmak isteyenlerin önemli bir kısmı fiyatı düşürmek zorunda kalıyor.

Rightmove’a göre ilk kez ev alacaklar için ortalama ilan fiyatı 225 bin 544 sterlin, ikinci evini alacaklar için 341 bin 131 sterlin, üst segmentte ise 658 bin 658 sterlin seviyesinde.

Mortgage faizlerinde düşüş

Mortgage piyasasında rekabetin artmasıyla faiz oranları düşüyor. Ortalama iki yıllık sabit mortgage faizi yüzde 4,29 ile Eylül 2022 öncesinden bu yana en düşük seviyeye gerilerken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 5,03 idi.