Konut sahibi evini ucuza güzelleştirmeye odaklandı
Türkiye’de yeni konut alımı azalırken, evin içini güzelleştirme talepleri artıyor. Bu artış dekorasyona göre daha küçük bütçelerle yapılan ‘touching’ alanını geliştirdi. 3 yıl önce ‘Magic Touching’ adlı şirketi kuran Mimar Emel Balcı’nın işlerinin yarısını touching oluşturuyor.
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