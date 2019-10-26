Konut satın alırken nelere dikkat etmeli?
Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte sektörde büyük canlanma başladı. Ancak bir yandan da ev sahibi olmak isteyenlerden nemalanan fırsatçılar da ortaya çıktı. Bu fırsatçılara karşı nelere dikkat etmeli?
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