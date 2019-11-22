Konut satışı artışında Mardin İstanbul’u 20’ye katladı!

22 Kasım 2019

Türk gayrimenkul sektörünün son 10 yılda yaşadığı başarı hikayesini rakamlar da ortaya koydu. FuzulEv tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak gerçekleştirilen “Gayrimenkulün 10 Yılı” araştırmasına göre, 2008 yılında Türkiye genelindeki 81 ilde 427 bin 105 seviyesinde olan toplam konut satışı, 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında

2008 ve 2018 yılları arasındaki 10 yılda konut satışlarının yüzde 222 arttığını söyleyen FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye’nin konut satışı artışında dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. TÜİK verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri araştırmayla, son 10 yılda Türkiye’de konut satışlarını en fazla artıran şehirleri de ortaya koyduklarını ifade eden Eyüp Akbal, araştırmayla ilgili detayları paylaştı. Akbal, Kocaeli’de 2008 yılına ait verilerin olmaması nedeniyle, araştırmaya 80 ilin dahil edildiğini ifade etti.

Mardin, Muğla ve Muş zirvede

“Gayrimenkulün 10 Yılı” araştırmasına göre, son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehrin Mardin olduğunu dile getiren Eyüp Akbal, “2008 yılında Mardin’de satılan konut sayısı sadece 285 iken bu rakam 2018 yılında 8 bin 603’e ulaştı. Yani 10 yıldaki yükseliş yüzde 2.919. Diğer bir deyişle Türkiye ortalamasının yaklaşık 13 katı. Araştırmada Mardin’i takip eden şehirler sırasıyla yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş. İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Yalova, Bitlis, Aydın ve Bilecik olarak sıralandı.”

Mega projeler ilk 10’u şekillendirdi

Türkiye’nin 2008 yılından bu yana imza attığı önemli projelerin de bu konut satışlarında önemli pay sahibi olduğunu söyleyen Eyüp Akbal, “Gerek ekonomik büyüme gerekse alım gücünün özellikle Doğu illerinde ciddi artış göstermesi sonrasında, Mardin, Muş, Bitlis gibi illerdeki konut satışlarını da önemli ölçüde desteklemiş durumda. Bunun yanı sıra son dönemde Marmara Bölgesi ve çevresini kapsayan mega projelerin de listenin şekillenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle köprü, otoyol ve hızlı tren yatırımlarının devreye girmesi, Balıkesir, Yalova ve Bilecik gibi şehirleri de son yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmiş durumda.

Büyük şehirler artışta son sıralarda



İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sayısal anlamda gayrimenkul istatistiklerini sırtlamasına rağmen, artış oranlarında listenin son sıralarında yer aldığını ifade eden Eyüp Akbal şöyle devam etti: “Son 10 yılda konut satışlarının en yavaş arttığı şehir Ankara olarak göze çarpıyor. Baktığımızda söz konusu dönemde yükseliş sadece yüzde 51 seviyesinde. Onu Çorum ve Malatya takip ediyor. Türkiye’de konut satışlarının sayısal olarak en yoğun olduğu şehir olan İstanbul ise listede sondan altıncı sırada. İstanbul’da 2008 yılında 103 bin seviyesinde olan satışlar yüzde 126 yükselişle 2018 yılında 234 bine ulaşmış. Listenin birinci sırasındaki Mardin ile İstanbul karşılaştırıldığında Mardin’in konut satışı artışında İstanbul’un 20’ye katladığını söylemek mümkün.”

Anadolu’daki konut devrimi’nin göstergesi



Söz konusu araştırmanın Anadolu’daki gayrimenkul potansiyelini ortaya koyduğunu da ifade eden Eyüp Akbal, “Bu tablo, özellikle son 10 yılda Anadolu’da yaşanan ‘konut devrimi’ni ortaya koyuyor. FuzulEv olarak Anadolu’da gayrimenkule olan ilginin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.