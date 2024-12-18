Konut satışında kasımda rekora yaklaşıldı, Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz ve enflasyon uyarısı geldi!

Konut fiyatlarındaki reel düşüş ve yüksek politika faizinin alıcıların elini rahatlatmasının etkisiyle konut satışlarınd artış görüldü. TÜİK'e göre kasımda konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artışla 153 bin 14 oldu. Ocak-Kasım dönemindeki artış da yüzde 16,4 oranında gerçekleşti.

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK'in konut satış istastiklerinin kasım satışlarının yüzde 64'e yakın arttığını gösterdiğini anımsattı.

Prof. Dr. Hakan Kara, kasım satışlarını son 10 yılla kıyasalayarak artışın ne denli büyük olduğunu gösterdi. Kara, ekim ayında konut satış rekoru kırıldığını belirterek kasım ayının tüm zamanların ikinci sırasına yerleştiğini kaydetti.

Profesör, konut satışlarındaki artış üzerinden Merkez Bankası'nın 26 Aralık'ta açıklayacağı politika faizi kararına sözü getirdi.

Kara, "Mevcut para/kredi politikasına rağmen durum buysa, enflasyon beklentileri ve faiz indirimi konusunu yeniden değerlendirmekte fayda var" diye yazdı.