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Konut satışında yabancının payı %3,7’ye ulaştı

Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3’ten 3,7’ye yükseldi.

Konut satışında yabancının payı %3,7’ye ulaştı
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