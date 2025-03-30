Konut satışında yeni dönem: EİDS artık satılıklar için de geçerli olacak

Bakanlık, yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul piyasasında gerçek dışı ilanlar yoluyla fiyatların yapay biçimde yükseltilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. EİDS uygulaması kapsamında, ilanlar artık yalnızca e-Devlet üzerinden mülk sahibi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanabilecek.

Bu sistemle, ilan sitelerine sahte veya mülkiyetle ilgisi olmayan kişiler tarafından verilen fiyat şişirici ilanların engellenmesi ve piyasa dengesinin sağlanması amaçlanıyor.

Gayrimenkul sektörüne müdahalelerde bulunulmuştu

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre pandemi sonrası dönemde konut ve otomotiv sektörlerinde yaşanan dalgalanma, arz-talep dengesizliği ve yüksek enflasyon, fiyatları ciddi şekilde yukarı çekmişti. Özellikle konut piyasasında, aynı binadaki daireler arasında bile büyük fiyat farkları oluştu. Bu süreçte hükümet, başta otomotiv sektörü olmak üzere fahiş fiyat artışlarına karşı çeşitli düzenlemeler hayata geçirmiş, sonrasında gayrimenkul sektörüne de müdahalelerde bulunmuştu.

Kiralık konutlara getirilen yıllık yüzde 25 zam sınırı, yetkisiz kişilerin ilan girişi yapmasının engellenmesi ve sahte ilanlara yönelik para cezaları bu kapsamda atılan adımlar arasında yer alıyor.

7 Nisan’dan itibaren satılık ilanlarda da EİDS zorunlu

Yeni uygulamayla birlikte, artık satılık konut ve iş yeri ilanları da EİDS doğrulamasına tabi olacak. Bu adımın, özellikle büyükşehirlerde görülen yapay fiyat artışlarını sınırlaması ve yatırım kararlarını daha sağlıklı bir piyasa ortamında şekillendirmesi bekleniyor.