Konut satışında zirve İstanbul'un

04 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde 6 milyon 944 bin 616 konut el değiştirdi.

Söz konusu dönemde en yüksek konut satışı 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleştirilirken, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453, 2018'de 1 milyon 375 bin 398, 2019'da 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde, banka faiz oranlarının düşürülmesinin etkisiyle el değiştiren konut adedi 1 milyon 24 bin 534 olarak kayıtlara geçti.

En çok konut İstanbul ve Ankara'da satıldı

Son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 199 bin 715 ile İstanbul'da gerçekleşti. Ankara'da bu dönemde 720 bin 124, İzmir'de 412 bin 588, Antalya'da 313 bin 735 ve Bursa'da 265 bin 715 konut satıldı.

50 binin üzerinde konut satışı gerçekleşen iller arasında ise 93 bin ile Muğla, 92 bin ile Diyarbakır, 84 bin ile Denizli, 79 bin ile Kahramanmaraş, 65 bin ile Çanakkale, 62 bin ile Trabzon, 60 bin ile Malatya, 53 bin ile Yalova ve Elazığ, 51 bin ile Ordu yer aldı.

Yabancılar, yaklaşık 155 bin konut satın aldı

Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 154 bin 871 oldu. Yabancıların bu dönemde satın aldığı konutun yüzde 39,8'i İstanbul'da yer aldı. Bu kapsamda yabancılara İstanbul'da 61 bin 734 konut satılırken, rakam bu yılın 8 ayında 9 bin 596 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yabancılara Antalya'da 32 bin 61, Bursa'da 8 bin 904, Yalova'da 6 bin 813, Ankara'da 7 bin 856 ve Sakarya'da 4 bin 769 konut satıldı.

Iraklılar, 30 bin 209 ile Ocak 2015 yılının ilk ayından bu yana Türkiye'den en çok konut alan yabancılar oldu. Iraklıları, 15 bin 83 ile İranlılar, 13 bin 296 ile Suudi Arabistanlılar, 11 bin 228 ile Ruslar ve 10 bin 137 ile Kuveytliler takip etti.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise Çinlilerin ilgisi dikkati çekti. Çinliler, Ocak-Ağustos 2020 döneminde 575 konut alarak bu kategoride 8. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA